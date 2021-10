Teško je odgovoriti na pitanje na kojoj ste šarmantniji. U izlogu broj 1, dragi gledatelji imamo arogantnog, bogatog i šarmantnog šmekera Bornu i prelijepu Maju. A u izlogu broj 2 - slično.. Mirnu i Maria koji su skoro pa savršeni (Mariju samo zub fali) i karakter mu se protivi plesu iako na kraju propleše (nerijetko i propjeva). Ipak, ako se mene pita, šarmantniji ste na donjoj fotografiji, detaljno je secirao svoju dilemu pratitelj Marija Valentića.

Naime glumac i fitnes trener objavio je na društvenoj mreži fotografiju s s kolegicom Mirnom Medaković Stepinac. Zajedno su prije 17 godina glumili u seriji 'Zabranjena ljubav', a Mario je upitao fanove na kojoj izgledaju šarmantnije.

- Vrijeme leti - napisao je, a njih dvoje zajedno glume i u seriji 'Bogu iza nogu'.

- Zabranjena ljubav, zauvijek vas pamtim po Borni i Maji - napisala je pratiteljica, a druga je dodala:

- Mirna uvijek savršena, a tebi ćemo oprostiti ovu ulogu.

Nedavno je u intervjuu za Večernji list ispričao da ga veseli povratak glumi.

- Jako sam sretan što sam se vratio glumi i što sam dobio ulogu koju igram. Uživam igrati Srećka i raditi glumački posao. To me ispunjava i veseli, a tako ću, siguran sam, nastaviti do kraja života - kazao je Valentić.