Valentina (45) mami uzdahe na društvenim mrežama: 'Divna si'

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' nije otkrila je li pronašla novu srodnu dušu nakon showa. No pažnju redovito privlači svojim fotografijama na društvenim mrežama gdje dobiva puno komplimenata

<p><strong>Valentina Hržić</strong> (45) tijekom showa 'Brak na prvu' privlačila je pozornost gledatelja svojom smirenošću. Osim toga, malo tko tada nije primijetio njezin mlađahan izgled i odjevne kombinacije. U showu je bila udana za <strong>Marinka Matejaka</strong> (47), no nisu uspjeli održati vezu. Ostali su prijatelji jer im je nedostajalo fizičke privlačnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako su se birali parovi u 'Braku na prvu'?</strong></p><p>Jesu li pronašli novu ljubav, ne otkriva niti jedan, a Valentina na društvenim mrežama objavljuje svoje fotografije kojima mami uzdahe svojih pratitelja. </p><p>- Osmijeh je besplatan, a pruža tako puno - napisala je u opis nekoliko objavljenih fotografija uvijek nasmiješena Valentina. </p><p>Njezini pratitelji komentirali su joj fotografiju na račun njezina izgleda.</p><p>- Rijetko lijepa žena. Divna si - pisali su joj.</p><p>Fotografije koje je objavila 'okinula' je u Novalji. Za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3842380/valentina-iz-braka-na-prvu-zadivila-sve-svojim-prelijepim-osmijehom-prekrasna-si/" target="_blank">RTL</a> je rekla kako je tamo na odmoru sa svojom kćeri, a za komplimente koje redovito prima na društvenim mrežama kaže kako im ne pridaje važnosti.</p><p>- To su sve nepoznati ljudi. Nisam se nadala takvoj pozornosti. Nisam se nadala da ću ostaviti takav dojam na ljude. Nisam dobila nijednu ružnu poruku, najčešće dobivam pozitivne komentare. Jako mi je to drago - rekla je i dodala kako se iznenadila pozitivnim komentarima. </p><p>No 'Brak na prvu', tvrdi, bio joj je dobro iskustvo.</p><p>- Sa svima iz showa se čujem, sa svima sam ostala dobra. Telefonski se čujem sa svim ženama, a u dobrim sam odnosima i s muškima - ispričala je Valentina.</p><p>Najčešće se čuje s Marinkom.</p><p>- Mi smo i dalje jako bliski prijatelji - priznala je. </p><p> </p><p> </p>