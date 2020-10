Valentina: Dođem do Zavoda za zapošljavanje, a odem pos*ana i sje*ana, kakva nam je država!

<p>U realityju 'Ljubav je na selu' upoznali su se i nakon showa vjenčali <strong>Valentina</strong> (26) i <strong>Vatroslav Tijan</strong> (41).</p><p>Krajem srpnja su proslavili prvu godišnjicu braka. Imaju djevojčicu <strong>Viktoriju</strong> (1), a uskoro će dobiti drugo dijete. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Valentina, koja je inače aktivna na Instagramu, sada je 'oplela' po Zavodu za zapošljavanje, a spomenula je i HDZ.</p><p>- Dođem do Zavoda za zapošljavanje s još trunku pozitive i nade... Odem da tako kažem pos*ana, sje*ana, i sve što sam dosad smatrala da moj muž se*e o HDZ-u, stranci, vezama i slično, sad su mi samo potvrdili - započela je objavu.</p><p>- Žalosno kakva nam je država i na što smo spali! Konkurencija dodatna mi je netko tko radi na crno i ne radi ni 1% onog što bih ja radila - dodala je.</p><p>A požalila se Valentina i nedavno, kada je pokazala novi dom pa se osvrnula na buku koju stvaraju crkvena zvona u blizini.</p><p>- Šećer na kraju. Taman kad uspijem zaspati, eto zvona od crkve. Zvone na sav glas, čuju se do Ražanca. Što mi nitko nije rekao da je crkva pokraj kuće i da će me u šest ujutro buditi? Od sad ću pri traženju stanu najprije pitati je li ima crkve u blizini - napisala je tada.</p>