Valentina i Toni nisu se mogli suzdržati od poljubaca: 'Ja kad nekog ščepam, ne puštam...'

Farmer Toni iz 'Ljubav je na selu' je za sve svoje cure pripremio zajednički zadatak – ličenje sobe. Valentina je Toniju s bojom za bojanje zidova napisala da je zauzet. "Ja sam uvijek zauzet", rekao je on.

- Toni je zauzet i oduzet. Kratko i jasno. Ja kad nekog ščepam, nema to više, ne puštam - istaknula je Valentina.

Vivien je na zidu napisala posvetu 'Ljubav je na selu'. Ipak, Valentina je zaključila da crtež neće ostati jer je to manja soba i bit će spavaća soba.

Foto: RTL

- Mislim, opravdano je, smatram da ćemo možda opstati i da će tu možda danas sutra doći živjeti. Mislim da će neko vrijeme to srce ostati na zidu - komentirao je Toni. Dodao je kako će on dodatno srediti zidove nakon kandidatkinja.

Valentina i Toni nakon krečenja zidova izmjenjivali su nježnosti pred kandidatkinjama.

Foto: RTL

- Kad sam s nekim u vezi, ja volim da to bude privatno. Nekako mi je ljepše. Lijepo je da se držimo za ruke, ali sad te neke druge stvari ne volim. Nisam ja baš u tom svijetu, ali ako to njima tako odgovara, to je njihova stvar. Nemam ja što tu reći - komentirala je Vivien.

Valentina je priznala da bi nekad voljela biti više sama s Tonijem.

- Da su one tu više iz zezancije, a ne da imam osjećaj da se možda bore za Tonija - rekla je.

Nakon zadatka, vesela ekipa otišla je na kavu, a Antonela je otkrila kako je Valentinina ideja bila da odu u kafić gdje radi Tonijeva bivša.

- Tako se postavila jer su Toni i ona zajedno i to je to - dodala je Vivien.