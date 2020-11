Valentina proziva Antoniju? 'Oni kojima su mobitel i auto uspjeh ne znaju što zapravo vrijedi...'

<p>Moj dragi mužić me iznenadio lijepim poklonom, novim mobitelom. Hvala ljubavi, voli te tvoja žena, pohvalila se nedavno <strong>Antonija Beščec</strong> (29) iz 'Ljubavi na selu'.</p><p>Ona i <strong>Srećko Ponjavić </strong>(34) upoznali su se u 11. međunarodnoj sezoni showa, danas su u sretnom braku te žive u Kanadi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Suprug Antoniju obasipa darovima, a prije nego što je dobila mobitel kupio joj je automobil.</p><p>O novom Srećkovom poklonu oglasila se <strong>Valentina Tijan</strong> (26), koja je sudjelovala u devetoj sezoni 'Ljubavi na selu'. U showu je pronašla srodnu tušu, <strong>Vatroslava Tijana</strong> (41), s kojim se naposljetku vjenčala, a par čeka drugo dijete. Srećkov poklon Antoniji komentirala je na Instagramu.</p><p>- Bravo Srećko, nisam ni sumnjala u tebe - napisala je pa poručila Antoniji: 'Ajde da mu rodiš, da i ti njemu nešto pokloniš napokon. I to je ono vrijedno. Kakvi mobiteli i auti, da vidimo kako rađaš'.</p><p>No tu nije bio kraj 'provokacijama'. Sada je pozirala s kćerkicom <strong>Viktorijom</strong> kojoj je organizirala proslavu povodom prvog rođendana.</p><p>- Kad imam tebe imam sve. Ne trebaju mi nikakva druga bogatstva osim tebe! Ti si moja sreća, moja zvijezda vodilja, moje svjetlo na kraju tunela. Neki kojima je mobitel, auto, i slične stvari uspjeh ne znaju što zapravo vrijedi! Ja sam bogata žena, mama a uz tebe imam i sve ostalo! - napisala je u opis fotografije.</p><p>Pratiteljima na Instagramu nije moglo promaknuti da je Hercegovka ovom objavom indirektno prozvala Antoniju.</p><p>- Lijepe ste, nemoj biti ljubomorna znamo na koga. Ti imaš vrjednije stvari, ovo što je materijalno je prolazno i ne moraš patiti za time - komentirali su joj.</p><p>- Ha ha ha nisam ljubomorna uopće. Možda mi samo žao što su drugi ljubomorni pa zbog toga da tako kažem se*u po meni, a po drugima neće nego su ti drugi dragi, nisu sponzoruše i slično. Ha ha a ja ako sam kad ljubomorna to su puno puno veće osobe od ovih malih što meni nisu ni do malog prsta - odgovorila je Valentina.</p>