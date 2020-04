Valentina Tijan: Luka mi je jako zgodan, a Nikolina me iritira...

Brojni Hrvati prate 'Brak na prvu', a kontroverznom realityju nije odoljela ni Valentina Tijan (26), bivša natjecateljica showa 'Ljubav je na selu'. Ona i Vatroslav (41) upoznali su se i zaljubili u devetoj sezoni showa, a kasnije su se vjenčali te dobili kćer.

Foto: Privatni album

- 'Brak na prvu' gledam svaku večer. Sviđa mi se show, samo mislim da je to sve gluma i da nitko tamo nije došao iskreno, nego da bi uzeo novce, možda se reklamirao i slično - iskreno nam je rekla Valentina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kaže da joj je od svih sudionika realityja najdraža Nadia.

- Možda griješim u vezi nje, al mi je ona nekako simpatična, djeluje mi kao jako dobra ženica i uvijek je pozitivna i nasmijana, njoj je sve super i u svemu vidi nešto dobro - poručila je.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Valentini, kaže, nije najbolje sjela Nikolina.

- Jer me jako iritira njezino ponašanje općenito i odnos prema Adamu. On mi barem pred kamerama djeluje kao jako dobra, mirna i povučena osoba... Nije u redu od nje da se tako odnosi prema njemu i da ga stalno ponižava pred drugima i govori mu takve stvari. Da sam na njegovom mjestu, davno bih otišla od tamo ili bi njoj vratila istom mjerom - iskrena je.

Foto: RTL

Iako su joj najdraži par Nadia i Luka, smatra da od njih neće biti ništa.

- Ali u početku sam baš mislila da su oni kliknuli i da će biti zajedno... On je jako zgodan! Da sam ja tamo, njega bih poželjela za muža ha ha ha, a i nekako izgleda kao dobra osoba - otkrila je Valentina.

Priznaje kako su je šuškanja da su Adam i Goga u stvarnom životu zajedno itekako zaintrigirala.

Foto: Privatni album

- Iskreno, ne bih nikako voljela da su ta nagađanja oko njih dvoje istinita. I to me baš jako zanima sad, počela sam pratiti i njega i nju, odnosno njega pratim jer mi je dobar lik, a njoj samo škicnem na profil. U početku mi je djelovala kao dobra žena, prvenstveno mi se svidjelo što su ona i Dejan djelovali tako zaljubljeno i kao da su kliknuli na prvu.. Ali sad vidim da je to samo bila gluma. Mislim da je Dejan dobra osoba i da se on u nju stvarno zaljubio, barem se tako ponašao, dok me je ona totalno razočarala i pala mi je u očima - kazala je.

Foto: RTL

Iako joj Nikolina nije najbolje sjela, draža joj je od Goge.

- A sad nam prestaje samo pratiti i čekati završetak pa da vidimo što će od toga svega biti - zaključila je Valentina.