Valentini (45) hvale liniju: 'Ti znaš kako žena treba izgledati'

Iako je njezin stil jednostavan, mami poglede i plijeni pažnju. Jednom je prilikom priznala kako vitku liniju može zahvaliti dobroj genetici, trči svaki dan i provodi dosta vremena u prirodi

<p><strong>Valentina Hržić</strong> (45) tijekom showa 'Brak na prvu' privlačila je pozornost gledatelja svojom smirenošću. No gledateljima showa nije promaknuo njezin mladolik izgled iako je u pedesetim godinama. Na društvenim mrežama često je hvale na račun izgleda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz showa 'Brak na prvu'</strong></p><p>Nerijetko pozira u pripijenim majicama. Iako je njezin stil jednostavan, mami poglede i plijeni pažnju. Na posljednjoj fotografiji koju je objavila na Instagramu pratitelji su joj poručili da ona zna kako žena treba izgledati.</p><p>- Predivna si žena, bomba - pisali su joj.</p><p>Jednom je prilikom priznala kako vitku liniju može zahvaliti dobroj genetici, trči svaki dan i provodi dosta vremena u prirodi. </p><p>U showu je bila udana za <strong>Marinka Matejaka</strong> (47), no nisu uspjeli održati vezu. Ostali su prijatelji jer im je nedostajalo fizičke privlačnosti. Jesu li pronašli novu ljubav, ne otkriva niti jedan. Marinko je bio opčinjen Valentinom, a nekoliko je puta tijekom showa napomenuo kako mu je izrazito lijepa. No ona je ipak sve gledala na prijateljski način. </p><p>- Marinku i meni je nedostajalo fizičke privlačnosti - objasnila je Valentina za <a href="https://www.rtl.hr/tv/brak-na-prvu/novosti/3809451/valentina-iskreno-marinko-i-ja-nismo-uspjeli-jer-je-nedostajalo-fizicke-privlacnosti/" target="_blank">RTL</a>. Kaže kako bi i dalje postupila istu u svim situacijama u showu.</p><p>Za Marinka kaže da je dobar čovjek, pun razumijevanja i topline, ali da mu u trenutku finalne odluke nije mogla ponuditi više od prijateljstva.</p><p>Nakon showa ostala je u kontaktu s <strong>Nikolinom Tutić</strong> (31) koja je u showu bila udana za <strong>Adama Kromera</strong> (33) te često objavljuju zajedničke fotografije. </p><p> </p>