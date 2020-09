Vampirica za desert poslužila mozak, a u koktelu plivali zubi

Kandidati su na putu do Olje nagađali što im je pripremila, no nadmašila je sva njihova očekivanja. Zanimljivo im je bilo što ima batlera koji joj je pomagao oko večere

<p><strong>Olja</strong> je dizajnerica, performerica i umjetnica, a danas je u novoj epizodi „Večere za 5 na selu“ bila i kuharica! Za svoje goste pripremila je uistinu poseban jelovnik koji se sastojao od predjela Đavlovi jezik, glavnog jela Transilvanijski biftek i deserta Hvala od srca, a u pripremi tih delicija pomagao joj je rob i batler<strong> Kiki</strong>, kojeg je Olja prije dva stoljeća otkupila od grofa Drakule iz Transilvanije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica u 'Večeri za 5'</strong></p><p>Ostali su kandidati na putu do Olje nagađali što im je pripremila, no ono što ih je dočekalo nadmašilo je njihova očekivanja - ušli su u predstavu! Jedna ih je dama uvela u dvorište, gdje im je predstavila MC Zodijaka te su izvukli svoju karmičku kartu da bi na kraju večeri doznali kakva ih je sudbina snašla.</p><p>Domaćica ih je pozdravila, održala govor kako ih već sad voli, da je njezin dom i njihov dom, a potom su nazdravili. Ubrzo su ušli u kuću, a Olja im je potom objasnila zašto im je na tanjure stavila plastične pizze.</p><p>- Kad dođem u restoran, bude mi dosadno dok ne dođe prvo jelo pa je ovo fora da se malo poigrate i zabavite - rekla im je za pizze koje sviraju.</p><p>- To mi je bilo simpatično - rekla je Nikolina.</p><p>Olja je pozvala Kikija, koji je dobio zapovijed da ne govori.</p><p>- Nisam očekivala da će imati nekoga da joj pomaže, ali kad sam vidjela cijelu scenu i sve, znam da to nije mogla sama napraviti - komentirala je Miranda, a Krasna dodala:</p><p>- Blago joj se, ima batlera. Super!</p><p>Olja je svakom gostu napravila čašu, što je oduševilo Krasnu i Nikolinu. Batler je poslužio predjelo - goveđi jezik, sir te umak u injekciji, a gosti su bili iznenađeni kad su vidjeli špricu na tanjuru.</p><p>- Injekcija mi je bila jako interesantna jer mislim da to nitko još nije servirao - rekla je Nikolina, a Tomo je objašnjavao kako ga sve podsjeća na Tarantinove filmove. Tomo je imao malih problema s priborom pa je pozvao Kikija, što je Nikolini bilo simpatično.</p><p>- Ja bih se uživio u taj film, znam da je on glumio, ali trebao je biti pokorniji - objašnjavao je Tomo, a potom su se zafrkavali da<br/> Kiki ne govori jer je Olja poslužila njegov jezik.</p><p>- Kiki ima premalen jezik, a ovo je bio veliki komad jezika - rekla je domaćica, a i Kiki je naposljetku progovorio.</p><p>- Predjelo mi nije baš sjelo - rekla je Miranda, a Tomo dodao:</p><p>- Jedva sam ga progutao, da nisam popio litru vode, ugušio bih se.</p><p>Nakon zanimljivog predjela stigao je biftek za glavno jelo.</p><p>- Mislim da su kosti bile jako interesantan detalj - rekla je Nikolina, a Miranda misli kako to Olja nije pripremila jer je sjedila cijelo vrijeme s njima, a biftek je došao topao. Istina je da Olja nije do kraja pripremala nijedno jelo, ali ih je osmislila.</p><p>- Danas mi je Olja bila jako ugodna za razliku od jučer - rekla je Nikolina, a i Tomi je bila super. Glavno se jelo svidjelo svima.</p><p>- Baš me oduševilo - komentirala je Krasna.</p><p>Kiki je potom donio desert, tortu sa srcem na vrhu, a Olja je željela da pričaju o osjećajima kad je probaju. Dok su čekali da se nareže torta, batler im je donio koktele u kojima su bili zubi!</p><p>- Što to plivucka?! Ovo je naše treće oko. Mislim da ćemo nakon ove večeri drukčije gledati na neke stvari, otvorit će nam se treće oko - rekla je domaćica. Dok su jeli tortu uz koju je bio poslužen i mozak, došao je Kiki koji je skinuo mantil te ostao golog torza s prekrivenim bradavicama!</p><p>- Nadraže nam je bilo što je Tomo stalno zvao Kikija - rekla je Miranda i dodala kako joj je torta bila super, ali joj se nije<br/> svidjela prezentacija.</p><p>- Pojela sam malo mozga, bio je solidan - rekla je Nikolina, a Krasna i Tomo komentirali su da je torta bila kupovna.</p><p>Vrijeme je bilo za iznenađenje - MC Zodijak objasnio im je što znače karte koje je izvukao, a potom su Olja i Kiki zaplesali! Na kraju je Krasna dala ocjenu osam zato što joj se nije svidjelo predjelo, Nikolina je dala ocjenu deset jer joj je večer bila jako ugodna, kao i hrana i ambijent, Tomo je dao šesticu jer mu se nije svidjelo predjelo, a ni desert, a Miranda je dala osmicu zato što smatra da je Olja ima preveliku pomoć u odnosu na druge.</p>