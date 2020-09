Vampirsko blagovanje u showu: Natjecatelji su u šoku zbog krvi

<p>Avangardna splitska umjetnica gostuje ovaj tjedan u 'Večeri za pet na selu'. <strong>Olja Einfalt Mihovilović </strong>(37) imala je čak četiri uloge u kulinarskom showu. Prvu večer pojavila se kao Japanka.</p><p>- Bila sam Japanka zato što mi je otac iz Njemačke, a majka iz Japana. Kad je išla na Put svile, dobila je trudove i rodila me je u Japanu. Od tada sam Japanka koja je s običnog prešla na rižino mlijeko i jede samo sushi - objašnjava nam svoj lik Olja.</p><p>Drugu večer u showu se pojavljuje kao Olja Ajfon.</p><p>- Tad sam jedna gospođica ‘cajka’ koja je pametna kao iPhone. Idem isključivo na cajke, u narodnjačke klubove, jer su ispred parkirani najbolji auti. Volim frajere koji su puni kao brod. I jedem ćevape s lukom - govori Olja.</p><p>Treću večer showa ugostila je natjecatelje u svojem domu u Splitu kao vampirica. Rođena je u 14. stoljeću. Goste dočekuju njezini podanici, koji ih zamole da se smjeste dok oni ne probude Olju koja spava kao prava vampirica.</p><p>Olja se pojavljuje u crnoj haljini s perjem i razmazanom šminkom oko usana. Natjecatelje je svojim izdanjima ostavila u šoku i nevjerici.</p><p>Kad su došli kod nje na večeru, poslužila im je “đavolji jezik” sa špricom, čiji sadržaj izgleda kao krv, a zapravo je riječ o crvenom umaku. Četvrtu večer umjetnica je magistrica farmacije.</p><p>- Imam velike psihičke probleme zbog svoje dvoje djece. Imam dva propala braka iza sebe. Prvi je dogovoren. Roditelji su me natjerali da se udam za starijeg i bogatoga gospodina. Roditelji su me u principu prodali. Imam sina iz tog braka. Kako je brak monoton i nema ljubavi, predložila sam suprugu da idemo u svingerske klubove. Tako smo bili na jednom kruzeru, nakon čega smo se razišli jer se njemu to nije svidjelo. Ja upoznam mladog i zgodnog momka i ostanem trudna. Kako je on premlad, ostavim i njega. Sama odgajam dvoje djece koja rade probleme. Prvo dijete, kći, umislila je da je Japanka. Ima rozu kosu i samo jede sushi. A sin ima curu cajkušu na koju je potrošio sve pare. Dao joj je 50.000 kuna da napravi grudi, ali ona mu nije rekla da će napraviti i usne. Osim problematične djece, postanem ovisna o seksu i idem psihijatru na seanse - objašnjava Olja.</p><p>Svaki lik ima priču koju priča ova avangardna umjetnica.</p><p>- Te likove možemo naći u svakodnevnom životu. Od nekoga tko nešto umisli da je, a nije, grad je pun sponzoruša, ima žena nezadovoljnih životom i ljudi koji nam poput vampira sišu krv - kaže Olja.</p><p>- Cilj mi nije šokirati. Život doživljavam kao igru i glumu. Radilo se o dobroj zabavi, ali i kritici društva - zaključila je Olja na kraju našeg razgovora.</p>