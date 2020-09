Vanessa Bryant na meti majke: 'Izbacila me iz kuće i uzela auto'

Moj suprug i kći su neočekivano preminuli, a moja mama bez srama daje intervju u kojem ružno govori o meni i plače zbog kuće i auta koji ni ne glase na njeno ime, rekla je Vanessa

<p><strong>Vanessa Bryant</strong>, udovica košarkaškog velikana <strong>Kobeja Bryanta</strong> nedavno je krenula u pravnu bitku s tvrtkom u čijem je vlasništvu bio sporan helikopter Sikorsky S-76B, Island Express Helicopters, prenose američki mediji. No izgleda kako se sada mora suočiti i s optužbama vlastite majke.</p><p>Naime, <strong>Sofia Laine</strong> u intervjuu za Univision otkrila je kako ju je kći izbacila iz kuće i uzela automobil koji je dobila na korištenje. Nedugo nakon oglasila se i Vanessa i iznijela svoju stranu priče.</p><p>- Moj suprug i kći su neočekivano preminuli, a moja mama bez srama daje intervju u kojem ružno govori o meni i plače zbog kuće i auta koji ni ne glase na njeno ime. Sakrila je svoj dijamantni nakit, ispraznila stan koji sam joj ja osigurala i spremila namještaj u skladište kako bi ispalo da je ostala bez ičega - rekla je Vanessa i dodala:</p><p>- Uzdržavali smo ju posljednjih 20 godina, a ja sam s tim nastavila. Suprotno onome što se pisalo, ona nije bila ni fizički ni emotivno uz mene i moje kćeri nakon što su mi poginuli kći i suprug. Sad vidim što je mojoj mami najbitnije i to me strašno povrjeđuje. Nadam se da će javna rasprava o našim privatnim odnosima ovdje prestati - rekla je za kraj.</p>