Vanja iz 'Gospodina Savršenog' oplela po Šimi: 'Nikad nećemo biti skupa, priča je završena!'

Jučer je i službeno emitirana posljednja, finalna epizoda 'Gospodina Savršenog'. Šime je odabrao Vanju, a Miloš Maidu, ali sreće nakon showa izgleda nema ni za jedan od ovih parova. Iako je show gotov, drama se izgleda tek zahuktava.

Maida nam je otkrila da ona i Miloš nisu zajedno, a Vanja se sada oglasila na TikToku s kriptičnom objavom u kojoj spominje istinu koja je izašla na vidjelo i Šimine postupke zbog kojih je ''mnogo izgubio''.

- Ako neko nije džentlmen, to ne znači da ja nisam dama. Pobjednica sam i to ću zauvijek biti – ne zbog ‘Gospodina Savršenog’, već zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikada nije zavisila od nekoga drugog, već od mene same. Istina uvijek nađe svoj put, i sada kada je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me je u showu 'izabrala' je samo dio prošlosti, neko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo – najviše obraz. To nije moj teret, već njegov. Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena - napisala je Vanja u objavi uz koju je podijelila fotografiju sebe iz showa na kojoj drži ružu.

Izgleda da se ljubavna sreća za oba para rasplinula nakon romantičnog perioda na grčkom Rodosu.