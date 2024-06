Vanna u Šibeniku raspjevala sve generacije pa poručila ženama: 'Ostanite tradicionalno lijepe...'

Sjajan je osjećaj vratiti se u Šibenik nakon duge četiri godine. Na krovu grada je uvijek posebno nastupati, ali me osim toga uvijek iznova oduševi šibenska publika i atmosfera koju smo zajedno napravili. Mislim da je bilo kako sam i najavila, baš super, rekla nam je glazbenica Ivana Vrdoljak (53), mnogima omiljena Vanna, netom nakon silaska s najljepše pozornice na Jadranu. Rasplesala je i raspjevala u četvrtak navečer krcatu tvrđavu sv. Mihovila već tijekom prve pjesme 'Loš trenutak', a potom je nizala uspješnice poput 'Nemam snage za to', 'Ti se varaš' i '24 sata'.

- Joj, oprostite. Jedna buba mi je zasmetala. Ali to je ljeto, to je more, to je Šibenik. Pjesmu '24 sata' smo uveli u repertoar prije neko vrijeme jer sam dobila informaciju da je opet in. Morala sam provjeriti s vama je li to istina, ali dokazali ste mi da je - poručila je oduševljeno obožavateljima.

Pod vedrim nebom i odličnoj atmosferi, Vanna je još jednom pokazala i dokazala zašto je jedna od najboljih vokalistica na ovim prostorima te da je vole sve generacije. U akustičnom bloku je izvela pjesme 'Izmiješane boje', 'Kao rijeka', a onda 'Jedinu' posvetila ženama.

- Neki vole i ovako nježnije pjesme, a ako negdje pristaje da ih pjevam, onda je to ova pozornica na Mihovilu. Ide jedna pjesma za sve dame. Vidjela sam vas izbliza, dobro vam stoji ovo prvo ljetno sunce. I ostanite tako tradicionalno lijepe, to volimo - rekla je Vanna.

Na pozornici joj se pridružio Sergej Božić, prošlogodišnji natjecatelj 'The Voicea' kojemu je Vanna bila mentorica. Zajedno su izveli njihov novi duet 'Dan po dan', a publika ih je nagradila gromoglasnim aplauzom.

- Sergej je sjajna osoba i još bolji pjevač i to stalno pokazuje. Pokazao je to i na ovom koncertu i bio je sjajan gost. Imamo novu zajedničku pjesmu koju smo predstavili na Melodijama Jadrana i gušt je izvoditi ju uživo - rekla nam je Vanna.

- Ova draga gospođa, kolegica i prijateljica mi je bila velika ljubav još u 'Zvjezdicama' prije devet godina. Vjerojatno me se ne sjeća iz tog razdoblja ha, ha, ali evo, sad imamo duet. Obožavam ju i ovo je dokaz da se snovi ostvaruju - izjavio je na pozornici Sergej.

Kao ikoni dance scene, Vanni ni ovaj koncert nije prošao bez kultnih hitova, kao što su 'Da ti nisam bila dovoljna' i 'Tek je 12 sati', a pjevat će ih ubrzo i publika u drugim gradovima.

- Kad se dojmovi malo slegnu okrećem se idućim koncertima u Sustipanu, Kastvu, Puli, Čakovcu, a onda šlag na torti - Tvornica Kulture u Zagrebu - kazala nam je Vanna.

