U četvrtak prvi put nastupam solinskoj Gradini. Mnogi izvođači su tamo napravili trenutke za pamćenje, nadam se da će tako biti i sa mnom, ispričala nam je Ivana Vrdoljak - Vanna (50), koja predviđa odličnu atmosferu na nadolazećem koncertu. Na njezinu novu 'playlistu' publika je zasad, kaže, sjajno reagirala.

- Prošle godine sam bila zakinuta za reakciju publike na nove pjesme. Otkad su se stvorili uvjeti za održavanje koncerata, konačno imam potvrdu kako su daleko dogurale pjesme poput 'Lošeg trenutka' i 'Pune memorije' - kaže Vanna, koja iza sebe ima nekoliko novih autorskih pjesama.

- Odlučila sam realizirati svoje glazbene ideje, najviše zbog pozitivnih reakcija. Sad sam zaista 'zapela' i vjerujem da ću dogodine završiti album - otkrila nam je i dodala da će na jesen objaviti novi singl.

Osim publike, kvalitetu njezinih novih pjesama prepoznali su i glazbeni kritičari. Na ovogodišnjoj dodjeli Porina pobijedila je u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba.

- Kolege su me nagradile nakon 20 godina, opet. Lijepo je to, emotivno, svih tih 20 godina sam imala osjećaj da me netko namjerno ignorira. Sad sam se tog osjećaja riješila i to zbog svog autorskog rada. Ipak, puno bi mi teže palo da me ignorirala publika - ispričala je. Istaknula je kako je unatoč covidu iza nje jedan dobar period.

- Kao i svi moji kolege, morala sam prilagoditi profesionalni život mjerama koje nam određuje situacija. Neki koncerti bili su odgođeni ili otkazani u zadnji čas, što nikad nije lako za objasniti. Srećom, nastavljamo dalje spretno i sretno - kaže Vanna, koju u rujnu očekuju novi koncerti. Unatoč brojnim obvezama, pjevačica je ovo ljeto ipak pronašla vremena i za odmor.

- Tradicionalno ljetujem na Braču i s njega putujem gdje treba, što je ponekad naporno zbog gužvi. Ipak, volim ljeto i našu predivnu obalu, a volim i koncerte i publiku. Sve to obavljam u dobrom raspoloženju - zaključuje Vanna.