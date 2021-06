Porin 2021. održao se u Zagrebu i to prvi put na otvorenom, na pozornici Sunčane strane Prisavlja, uz izravan prijenos na HTV1 i HR2. Glazbenici su bili oduševljeni sa svirkom uživo i druženjem, a mnogi su bukirani s koncertima do kraja godine.

- Imam jako puno koncerata, zasada 15 dogovorenih koncerata između 9. lipnja i 10. srpnja i to je puno koncerata i za normalno razdoblje, tako da to već dovoljno govori da se budi ta neka koncerta smjena ma da nije ni čudo ljudi su se kao poželjeli žive svirke. Znam po sebi, kako bi bilo lijepo slušati nešto uživo, mislim ljudi jedva čekaju da sve to krene - rekao je Massimo (59).

- Nikad ništa ne očekujem. Nikad ne očekujem nagrade. Trudim se raditi što bolje, pa ako kolege to prepoznaju pa me nominiraju to je već uspjeh - izjavio je Massimo koji je osvojio Porina za Pjesmu godine.

- Puno puta dosad sam rekla kako se Porin u mom slučaju više gubi nego osvaja, tako da jako sam zadovoljna jer je to moja autorska pjesma nastala s producentu i aranžerom koji su isto dobili Porin za taj rad - izjavila je Vanna (50), dobitnica Porina za Najbolju žensku vokalnu izvedbu za izvedbu pjesme 'Puna memorija'

Vanna kao i Massimo raduje se nastupima kojih će ove godine biti više nego prošle.

- Imam puno nastupa, veselim se mnogima. Naročito me veseli nastup na Tvrđavi Sv. Mihovil u Šibeniku. Nisam baš ispala iz forme tako da... - rekla je Vanna.

Koncerti vesele i rock grupu Let 3, koji smatraju kako je lockdown donio puno lijepe glazbe.

- Imamo jako puno zakazanih nastupa, pa će nas onda opet vjerojatno zatvoriti što je dobro. Mislim da taj lockdown čak i nije toliko loš jer kao što smo vidjeli večeras na Porinu desilo se toliko prekrasnih albuma, tako prekrasne glazbe, tako da je lockdown bolje produžiti i na drugu godinu - rekli su Damir i Zoran iz rock grupe Let 3.

