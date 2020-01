'Dječače, tko ti je dozvolio da haračiš 4 godine bez vozačke?'

Još uvijek se Osijek nije 'oporavio' od dvije stravične prometne nesreće koje su se nedavno dogodile u samo dva tjedna razlike, a u kojima je živote izgubilo četvero ljudi. Strasti podignute oko počinitelja nesreća, dva mlada vozača koji su upravljali automobilima bez položenog vozačkog ispita, vozeći prebrzo i nesmotreno, stišale su se; nastradali su našli svoj vječni mir no, pitanje odgovornosti ostalo je 'u zraku'.

Njega svakoga dana postavlja i Sena Krupić, supruga tragično nastradalog glumca osječkog HNK Aleksandra Bogdanovića, kojega je na pješačkom prijelazu udario vozač Branislav Smiljanić (22) i pobjegao s mjesta nesreće.

Vozač je u tom trenutku bio sa još troje mladih ljudi u automobilu i svi su pristali pobjeći sa mjesta nesreće i ne pružiti pomoć teško ozlijeđenom Bogdanoviću koji je, četiri dana kasnije, preminuo od teških ozljeda glave.

'Tko si ti mali čovječe koji si se usudio i tko su ti koji su ti dopustili da se tako usudiš. Tko ti je osigurao pravo na toliki ego. Da 4 godine haračiš ulicama grada bez vozačke dozvole. Tko su ti 'odrasli' svjesni koji su ti sve te godine davali ključeve u ruke. Na što su mislili tvoji roditelji kada su mi poslali telegram u kojem piše 'Nismo mi našeg sina odgajali da upropaštava tuđe živote.' Gospodo draga, varate se... baš zato ste ga odgajali. Jer u suprotnom bi vaše dijete bilo u taksiju, a ne terencu sa 22 godine bez vozačke dozvole i to 4 godine na cesti. Nije mu ovo prva nesreća koju je prouzročio. Druga ili treća. Samo je bilo pitanje vremena kada će i koga usmrtiti. I sve ste znali, gospodo draga, svi. I ona djeca što su sjela s njim u auto te noći i tko zna koliko još noći su tako jurili ulicama grada. Aleksandar, moja ljubav, je te večeri bio žrtva vašeg odgoja i napuhanih dječjih ega svih koji su tamo bili, kojima je to omogućeno. Što si mislio dječače kada si sa 100 km/h proletio kroz pješački prijelaz. Čula sam te. Čula sam zvuk koji je uništio moj i još mnoge živote. Čula sam silinu udarca u dnevnoj sobi, nije to bio udarac od 40 km/h. Ne molim se često Bogu, ali te večeri, znajući da Sale treba doći, sklopila sam ruke i sa molitvom išla prema prozoru. Ispod prozora gdje je Ian Lav spavao, na 10 metara od kuće, odigrao se najcrnji scenarij za sve nas. Za Iana Lava, za mene, njegovu obitelj, mamu, sestru, djecu, prijatelje. Nisi samo ti dječače sudjelovao u tom zločinu. Svi vi koji ste znali ste sudionici tog zločina. Roditelji, prijatelji, sustav koji je to dopuštao. Svi su zaslužni za usmrćivanje Aleksandra Bogdanovića. Ian Lav je mirno spavao ne znajući za tragediju koja se događala ispod njegovog prozora dok ste vi bili sakriveni u nekoj ulici pored. Ian Lav još uvijek misli da je tata na jednoj dugačkoj predstavi u kazalištu i da će doći kući, kao što nam se vraćao uvijek. Vremenom, kako bude odrastao, morat ću mu objasniti da će ta predstava trajati zauvijek i da su neki ljudi kojima su usađene krive životne vrijednosti napisali najcrnji scenario za Aleksandra i ostatke života svih nas koji su ostali iza Aleksandra Bogdanovića', napisala je u potresnom pismu javnosti na svom Facebook profilu Sena Krupić koja je tek nakon pokopa svoga supruga od obitelji bahatog vozača dobila telegram sućuti.

Radi se o obitelji vozača čiji je otac djelatnik policije, što situaciju čini još gorom i nevjerojatnijom. Od navedene je nesreće prošlo mjesec dana no, protiv mladog vozača još uvijek nije podignuta kaznena prijava od strane državnog odvjetništva, iako se on nalazi u pritvoru.

'Protiv okrivljenika je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku donijelo rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 1. i 4. KZ 711" stoji u priopćenju ŽDO Osijek.