Varim, a u fušu i tokarim: Ava i Jelena 'furaju cvike' od 5600 kn

Jelena i Ava imaju sličan odjevni stil. Nerijetko pokazuju više no što sakrivaju, a sada 'furaju' i jednake naočale. No nisu se samo njima svidjele, nekoliko puta stavio ih je i Avin tata Ivica

<p>Kontroverzna folk pjevačica<strong> Jelena Karleuša</strong> (42) poznata je po domišljatim modnim kombinacijama. Što više golo, tim bolje za nju. Nerijetko pokazuje više no što sakriva, a za njom ne zaostaje niti <strong>Ava Karabatić </strong>(32). A sada su obje 'zadivile' modnim dodacima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Jelene Karleuše</strong></p><p>Čini se kako imaju sličan ukus pa 'furaju' Gucci naočale koje koštaju 5.600 kuna. Mnogi se sprdaju na njihov račun pa pišu kako su im to naočale za varenje. No ove dame s ponosom ih nose.</p><p>A svidjele su se i Avinom tati, <strong>Ivici Karabatiću</strong>, koji je ponosno pozirao s Gucci naočalama sa zvjezdicama. On ih je zapravo nosio prvi. </p><p>- Nekima se ne sviđa da sam 'faca'. Da nisam taj i taj. Pa i nisam. Ja sam svoj jedan jedini. Volim sebe i svoje postojanje, a vi samo komentirajte - napisao je Ivica uz fotografije na kojima pozira u ovim naočalama.</p><p>A Karleuša se 'fura' na Avinog tatu. Iako im naočale prekriju pola lica, ne obaziru se. Ivica nam je rekao kako je iste naočale nosio prije 33 godine, samo što ih sada ima u modernijem obliku.</p><p>- Drago mi je da Jelena nosi iste. Ipak je ona pomjerila granice, takve zvijezde mi u Hrvatskoj nemamo - rekao je Karabatić i dodao kako mu ipak modni detalji poput naočala nemaju veliku vrijednost. No kaže kako ih je šteta samo čuvati, a ne nositi. </p><p>Ivica na društvenim mrežama često objavljuje fotografije s Avom. Trenutačno su u Splitu. Za to vrijeme Karleuša 'plijeni' pažnju provokativnim objavama na društvenim mrežama. </p><p>Za posljednju objavu 'odjenula' je samo crni konop i pozirala s vezanim rukama na leđima, dok je u prvom planu njezina pozadina s natpisom 'Bam!'.</p><p>Iako je pratitelji često hvale na račun izgleda, takve ih objave nekad i smetaju. Prozvali su je kako nije 'dobra majka i kućanica' i usporedili s porno glumicama. </p><p> </p>