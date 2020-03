Varufakis o gostovanju u HNK: 'Zajedno u ljupkom kazalištu'

Janis Varufakis grčki ekonomist i političar, koji je 2015. bio ministar financija u ljevičarskoj vladi grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, a do danas se prometnuo u ikonu europske ljevice, objavio je na svom Twitter profilu post u kojem stoji: "Moj razgovor sa Srećkom Horvatom u Filozofskom teatru sada svi mogu gledati! Iz vremena kada smo svi zajedno mogli biti u istom ljupkom kazalištu. Malo staro, ali i dalje dobro, čini mi se".

POGLEDAJTE VIDEO:

Tako je Varufakis prokomentirao projekt 24sata i Hrvatskog narodnog kazališta u kojem smo, osim sjajnih predstava, u ovo izvanredno doba pandemije i karantene na YouTube kanalu 24sata emitirali i Varufakisovo gostovanje u Zagrebu, kada je pobrao silne ovacije posve ispunjenog HNK.

My talk with @HorvatSrecko at Philosophical Zagreb now online for everyone to watch! From the days we could all be in one lovely theatre together. A little old but still good, I think https://t.co/43iEq5Ej1f