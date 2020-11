Vatikan pokrenuo istragu zbog lajka s papinog profila, a model se pohvalio: 'Barem idem u raj'

Vatikan sada traži objašnjenje od Instagrama kako je došlo do tog lajka na fotografiji brazilskog modela. Inače, papinim službenim profilima na društvenim mrežama upravlja tim ljudi...

<p>Nedavno je nastao skandal kada su <a href="https://www.thesun.co.uk/news/13198019/pope-francis-account-instagram-bikini-model-like/" target="_blank">britanski mediji</a> objavili su kako je s Instagram profila <strong>pape Franje </strong>(83) lajkana fotografija bikini modela <strong>Natalije Garibotto </strong>(27). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Papa Franjo odbija nositi masku u zatvorenom prostoru</strong></p><p>Natalia je na društvenim mrežama objavila snimku zaslona na kojoj se vidi kako joj je fotografiju lajkao Instagram profil pod nazivom 'franciscus', što je korisničko ime pape Franje. </p><p>- Ako ništa, barem idem u raj - komentirala je Natalia, koju na društvenim mrežama prati 2,4 milijuna ljudi. </p><p>Vatikan sada traži objašnjenje od Instagrama kako je došlo do tog lajka na fotografiji brazilskog modela, piše The <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/nov/19/pope-francis-instagram-like-brazil-model-natalia-garibotto?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0kXcA8AbB-mGWjFf-E3eHwEyf0NVPWmvActhRd4vngXzxmN_9wAPr2jkM#Echobox=1605795455" target="_blank">Guardian</a>. Izvori bliski Uredu za tisak Svete Stolice govore kako je u tijeku istraga kako bi se utvrdilo kako je došlo do lajka. Inače, papinim službenim profilima na društvenim mrežama upravlja tim ljudi. </p><p>- Možemo isključiti da je 'lajk' došao od Svete Stolice, a za objašnjenje smo se obratili Instagramu - rekao je glasnogovornik Vatikana. Papa rijetko kad sastavlja sadržaj za društvene mreže.</p><p>Ne zna se kada je njezina fotografija dobila papino 'odobrenje', ali lajk je bio vidljiv sve do 13. studenog 2020. godine, navodi Katolička novinska agencija. </p><p>Kako i priliči Instagram modelima, menadžerska tvrtka manekenke Garibotto je maksimalno iskoristila publicitet i istaknuli su kako su 'primili papin službeni blagoslov'. </p>