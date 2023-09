Vatra najavljuje svoj koncert novim singlom: 'Ako želite ostati mladi, poziv se ne odbija'

Na predivnom otvorenom prostoru zagrebačke Šalate, lokacije na kojoj su održani brojni legendarni koncerti, Vatra će 25.5.2024. proslaviti 25 godina profesionalne karijere, a koncert najavljuju novim singlom.

Foto: PROMO

'Meni treba tako malo' energetska je bomba koja kao da poziva na lošu čagu u dobrom društvu!



- Ukoliko se prepoznajete u gore navedenom i pritom želite ostati vječno mladi, pridružite nam se 25.5.2024. na Šalati, jer poziv na rođendan se ne odbija - izjavio je autor Ivan Dečak povodom objave singla i najave najvećeg samostalnog koncerta.

Foto: PROMO

Za sjajan video spot koji prati novu pjesmu Vatre pobrinula se splitska umjetnica i iskusna redateljica Marcella Zanki.

- Pjesma me odmah "kupila". Mislim da će biti veliki hit, a samu inspiraciju našla sam u tekstu pjesme. Zamislila sam par koji je odavno prekinuo, ali su se nakon dugo vremena sreli na kućnoj zabavi i strast se jednostavno ponovno rasplamsala. Dečak je tu kao narator njihove priče. Ne znam koliko se to kuži na kraju, ali to nam je bila neka vodilja na setu.

Spojili smo se s Rebeccom i Mariom koji su nevjerojatni plesači i mega opušteni akteri ispred kamere, veliki profesionalci koji su također dodali svoje ideje na moju priču ili su se momentalno, u trenutku, snalazili.

I kada se tako okupi savršen tim ljudi koji se kreativno nadopunjuje - to je poanta cijelog ovog posla! - rekla je Marcella.

Foto: PROMO

Spot je filmskom kamerom sniman u kući Winkler, nepokretnom kulturnom dobru Grada Zagreba, a nositelji priče su plesači Rebecca Krajnović i Mario Vrbanec.

Koncertom na Šalati, Vatra obilježava 25 godina od objave svog prvog studijskog albuma 'Između nas' 1999.godine, s kojeg i danas na koncertima izvode pjesme 'Bilo je dobro dok je trajalo' i 'Vrati se'.

Ulaznice su već u prodaji u sustavu Eventim, stoga požurite osigurati svoje mjesto na slavljeničkom koncertu kojim će nas Vatra podsjetiti zašto su već godinama u samom vrhu live bendova ovih prostora.