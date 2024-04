Već 30 godina bez legende: Kurt Cobain borio se s ovisnošću, a s Courtney se vjenčao u pidžami

Legendarni Kurt Cobain, frontman grupe Abba, čovijek koji je krajem 80-ih promijenio lice glazbene scene, preminuo je prije 30 godina. Zajedno s Amy Winehouse, Jimijem Hendrixom, Janis Joplin i mnogima drugima, Kurt je na drugi svijet otišao tek nešto više od mjesec dana nakon svog 27. rođendana, postavši tako 'članom' Kluba 27 - grupe mladih umjetnika koji su tragično preminuli s 27. godina.

Cobain je odrastao u skromnoj obitelji - otac mu je bio mehaničar, a majka konobarica. Kada mu je bilo devet godina, roditelji su mu se razveli, a kasnije je otkrio da ga je to iskustvo zauvijek obilježilo. Nakon razvoda je neko vrijeme proveo s ocem i njegovom novom obitelji, no Kurtovo buntovničko ponašanje u tinejdžerskoj dobi bilo im je previše. Zato ga je 'prepustio' na brigu prijateljima i obitelji.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Još jedan događaj koji je obilježio Kurtovo odrastanje bio je 14. rođendan, kada je na poklon dobio rabljenu gitaru. Na njoj je napravio prve glazbene korake, pa je tako naučio svirati pjesme Led Zeppelina i Queena. Nekoliko godina kasnije upoznao je Krista Novoselica, zaljubljenika u punk glazbu čiji su roditelji u SAD stigli iz Dalmacije.Tako je 1987. nastala Nirvana. Pridružio im se i Chad Channing na bubnjevima, pa su dvije godine kasnije snimili prvi album 'Bleach'. Na Chadovo mjesto je uskoro došao Dave Grohl, a 1991. su se upisali u povijest - izdali su album 'Nevermind' na kojem je izašla pjesma 'Smells like a teen spirit'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:25 Prošlo je 25 godina od smrti vođe Nirvane - Kurta Cobaina | Video: MICHAEL DALDER/REUTERS

Ubrzo su postali sinonim za 'grunge' - novi glazbeni i životni stil koji su mladi obožavali. Cobainova neuredna frizura, široka i iznošena odjeća, postali su priželjkivani 'look' čitave generacije.

Foto: imdb

Milijuni obožavatelja, koncert za koncertom, nove pjesme i snimanja, bili su previše za Kurta Cobaina. Borio se s depresijom, a kao i mnoge zvijezde 90-ih, ubrzo je postao ovisan o drogi. Tijekom 'Nevermind' turneje 1992. njegova ovisnost o heroinu, koji je prvi put probao i prije Nirvane, izišla je na vidjelo. Navodno je tijekom snimanja s fotografom Michaelom Levineom zaspao nekoliko puta.

Iste se godine Kurt oženio za glumicu i glazbenicu Courtney Love (59). Vjenčali su se na Havajima, a Kurt je na ceremoniju došao u pidžami. Navodno je bio previše lijen da obuče odjelo, a Courtney je kasnije otkrila da ju prijateljica upozorila da će joj brak s Kurtom 'uništiti život'. Nedugo nakon saznala je da je trudna, a priznala je i da je koristila droge dok još nije znala za trudnoću. Kasnije te godine par je dobio kći Frances.

Foto: Starfile/Press Association/PIXSELL

Frances nije napunila niti dvije godine kada je Kurt preminuo. Posljednji ga je put vidjela kada je pjevač bio u centru za odvikavanje u Kaliforniji, četiri dana prije njegove smrti.

Poslijednji mjeseci i dani Cobainovog života bili su teški. Tijekom europske turneje dijagnosticiran mu je teški oblik bronhitisa, zbog kojeg je bio u bolnici u Rimu. Nekoliko dana kasnije predozirao se kombinacijom roofieja i alkohola. Preživio je, a onda se vratio u SAD. Courteney je 18. ožujka pozvala policiju te rekla da se boji da će Kurt počiniti samoubojstvo jer se zaključao sam s pištoljem, no on je to negirao. Pristao je i otići na liječenje, no pobjegao je iz centra.

Foto: Justin Thomas/Press Association/PIXSELL

Nakon bijega, kupio je avionsku kartu i uputio se u Seattle. Na letu je susreo Duffa McKagana, basista 'Guns 'n' Rosesa'. Kako je McKagan kasnije rekao, Kurt je djelovao sretnim što ga vidi, no 'osjetio je da nešto nije u redu'. Obitelj i prijatelji Kurta Cobaina nisu znali gdje je, sve dok ga 8. travnja nije pronašao električar u njegovoj kući u Seattleu.

Iako su oko njegove smrti kružile brojne teorije zavjere, od onih da je ubijen, no vlasti su njegovu smrt opisale kao samoubojstvo. Ostavio je i oproštajno pismo, koje ja naslovio izmišljenom prijatelju iz djetinjstva Boddahu.