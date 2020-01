Već izazvala reakcije u Grandu: Sado-mazo si s kiflom na glavi

Kandidatkinja srpskog showa 'Zvezde Granda' Nadica Vermezović (29) nije se prvi put ove sezone pojavila u tom glazbenom natjecanju. Sreću je okušala 2017. godine kad je također izazvala burne reakcije žirija.

Tad se, za razliku od posljednjeg puta, pojavila na sceni odjevena. Na sebi je imala odjevnu kombinaciju od kože, neobičnu frizuru i crni ruž. Pjevala je pjesme 'Ginem' grupe Magazin i 'Zbunjena' Negativa. I tad je njezino pjevanje ocijenjeno osrednje - s tri glasa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kad je došlo vrijeme na komentiranje pjevanja, a i stajlinga, oštro je krenuo Aca Lukas (51).

- Nadice, mislim da si zaslužila više glasova. Ako prođeš u sljedeći krug, zamolio bih te da se pojaviš bez tih kifli na glavi. Želimo vidjeti kakvu kosu stvarno imaš. Kao jednorog - rekao je Aca.

Foto: YouTube/screenshot

Ipak, najoštrija je tad bila Jelena Karleuša (41), koja joj je ove godine bila mentorica.

- Ne znam, pa ti si kao neka Lady GaGa iz Valjeva. To više neće prolaziti. Taj sado-mazo, Zvjezdane staze... To više nigdje ne prolazi. U faci ti meni izgledaš kao kombinacija perzijske mačke i Nataše Bekvalac s viškom zuba. To je super. Egzotična si i jako si lijepa, ali zaboravi taj ludi stajling - rekla joj je tad Jelena, koja je ipak zaključila da je trebala imati više od tri glasa.

Foto: YouTube/screenshot

Podsjetimo se, u posljednjoj emitiranoj epizodi glazbenog showa 'Zvezde Granda' žiri je bio jako oštar prema Nadici, koja se na pozornici pojavila u narančastom bodiju koji je previše otkrio.

Foto: YouTube/screenshot

Ovo je zimski period, a ti dolaziš kao da ideš na plažu, to mi je malo neukusno. Je li imaš ti nešto za zimu obući? - rekao joj član žirija Dragan Stojković Bosanac (66), a s njim su se složili i gledatelji.

Foto: YouTube

- Kad hraniš dijete, odgajaš, a ono dođe na Zvezde Granda i pokaže pi*** - ismijavali su je gledatelji.

Foto: YouTube

POGLEDAJTE EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA: