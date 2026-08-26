Već sutra u Vukovaru na snazi posebna regulacija prometa zbog Thompsonovog koncerta

U Vukovaru je u srijedu održana konferencija za medije na kojoj je predstavljena posebna regulacija prometa zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se održati u subotu u gospodarskoj zoni.

Na koncertu se očekuje gotovo 100 tisuća posjetitelja, a posebna regulacija na snazi je već od sutra, javlja HRT.

- Bitno nam je da svi koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih čekanja ući u grad, naći parking, i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu, rekao je na konferenciji Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

Vukovar: Posebna regulacija prometa zbog održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL





- Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi i osobni automobili, i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i kilometar i 300 metara -rekao je Oliver Grubiša, pomoćnik načelnika PP Vukovar prometna policija.