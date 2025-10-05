Obavijesti

Show

Komentari 1
SUPERTALENT

Večeras eksplozija adrenalina: Hodanjem po noževima riskira život u novoj epizodi showa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Večeras eksplozija adrenalina: Hodanjem po noževima riskira život u novoj epizodi showa
3
Foto: NOVATV

U drugoj epizodi 12. sezone popularnog showa Supertalent očekuje neočekivano, a Fakir Testa iz Madrida šokirat će vas svojom točkom

Večeras gledatelje Supertalenta očekuje pravi spektakl jer u drugu audicijsku epizodu stiže 44-godišnji Fakir Testa koji će izvesti šokantnu točku. Ovaj izvođač iz Madrida za sebe tvrdi da nije uobičajena osoba.

- Vjerujem da nikada neću imati normalan posao. Svoj život sam posvetio riziku – rekao je.

Godinama je, kako kaže, pripremao nastup u kojemu će večeras, uz pomoć svoje partnerice, svoj život dovesti u rizik. Nakon što demonstrira koliko su njegovi noževi oštri, Testa će učiniti nešto što će sve u studiju ostaviti bez daha – hodati po njima!

- Koliko je ovo realno sigurno? – upitat će šokirani Fabijan.

Foto: NOVATV

No, hodanje po noževima je tek početak jer ono što slijedi bit će još luđe! U večerašnju audiciju dolazi i osebujni Papi Bucket, koji je svoj nadimak dobio po sviranju na gumenim kokošima, a upravo će one biti razlog svađe između članova žirija Maje i Bilmana.

Na pozornicu Supertalenta stiže i Ivan Barišić, podcaster koji dolazi imitirati sportaše, a tek ćemo u večerašnjoj epizodi doznati hoće li mu to poći za rukom. Gledatelje osim toga očekuje još sedam drugih kandidata među kojima su akrobatski duo Duo Lyrica, glazbeni ansambl Bum Bam, glazbeni izvođači Milan Mrgan i Roko Kolarić, mađioničar Elvedin Hegić, plesni duo Tatan i Igrid i Did Tunja, koji na Supertalentu želi završiti karijeru i posljednji put zahvaliti svom najboljem prijatelju na više od 20 godina zajedničkog rada.

ŽIVOT JU ODVEO U DRUGOM SMJERU FOTO Prije 16 godina oduševila je u 'Supertalentu', a evo kako danas izgleda Monica Rogić...
FOTO Prije 16 godina oduševila je u 'Supertalentu', a evo kako danas izgleda Monica Rogić...

Njegova audicija, koju je pripremio u potpunoj tajnosti, bit će emotivna posveta dugogodišnjoj suradnji, ali i svim susretima s publikom tijekom karijere.

 Šokantne izvedbe, magične trikove, zastrašujuće akrobacije i još puno talenata, ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su najljepše djevojke Jamesa Bonda: Samo jedna se uspjela udati za tajnog agenta
13 KULTNIH GLUMICA

FOTO Ovo su najljepše djevojke Jamesa Bonda: Samo jedna se uspjela udati za tajnog agenta

Od Ursule Andress, preko Grace Jones i Halle Berry, do Lée Seydoux, najpoznatiji agent James Bond od prvog prikazivanja prije 63 godine do danas imao je niz ljepotica...
FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom
PRIJE 63 GODINE PRIKAZAN PRVI FILM

FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom

Petog listopada 1962. javno je prikazan prvi film o Jamesu Bondu, a tijekom desetljeća tu su ulogu igrali Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.
'Otac me držao u naručju. Četnik mu je rekao da me baci u rijeku. Ostavio mi je ovaj privjesak'
GLUMAC TRAŽI ISTINU

'Otac me držao u naručju. Četnik mu je rekao da me baci u rijeku. Ostavio mi je ovaj privjesak'

Njemački glumac Edin Hasanović, koji je ostvario upečatljivu ulogu u filmu 'Na zapadu ništa novo' i nastupa u popularnoj seriji 'Tatort', već 33 godine traži oca koji je odveden s još 700 muškaraca i dječaka iz Zvornika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025