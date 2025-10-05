Večeras eksplozija adrenalina: Hodanjem po noževima riskira život u novoj epizodi showa

Večeras gledatelje Supertalenta očekuje pravi spektakl jer u drugu audicijsku epizodu stiže 44-godišnji Fakir Testa koji će izvesti šokantnu točku. Ovaj izvođač iz Madrida za sebe tvrdi da nije uobičajena osoba.

- Vjerujem da nikada neću imati normalan posao. Svoj život sam posvetio riziku – rekao je.

Godinama je, kako kaže, pripremao nastup u kojemu će večeras, uz pomoć svoje partnerice, svoj život dovesti u rizik. Nakon što demonstrira koliko su njegovi noževi oštri, Testa će učiniti nešto što će sve u studiju ostaviti bez daha – hodati po njima!

- Koliko je ovo realno sigurno? – upitat će šokirani Fabijan.

Foto: NOVATV

No, hodanje po noževima je tek početak jer ono što slijedi bit će još luđe! U večerašnju audiciju dolazi i osebujni Papi Bucket, koji je svoj nadimak dobio po sviranju na gumenim kokošima, a upravo će one biti razlog svađe između članova žirija Maje i Bilmana.

Na pozornicu Supertalenta stiže i Ivan Barišić, podcaster koji dolazi imitirati sportaše, a tek ćemo u večerašnjoj epizodi doznati hoće li mu to poći za rukom. Gledatelje osim toga očekuje još sedam drugih kandidata među kojima su akrobatski duo Duo Lyrica, glazbeni ansambl Bum Bam, glazbeni izvođači Milan Mrgan i Roko Kolarić, mađioničar Elvedin Hegić, plesni duo Tatan i Igrid i Did Tunja, koji na Supertalentu želi završiti karijeru i posljednji put zahvaliti svom najboljem prijatelju na više od 20 godina zajedničkog rada.

Njegova audicija, koju je pripremio u potpunoj tajnosti, bit će emotivna posveta dugogodišnjoj suradnji, ali i svim susretima s publikom tijekom karijere.

Šokantne izvedbe, magične trikove, zastrašujuće akrobacije i još puno talenata, ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!