Večeras je Met Gala: Evo koga Anna Wintour nije zvala i ove godine, a tko je spriječen doći

Prvi ponedjeljak u svibnju tradicionalno je rezerviran za celebrity događaj godine. Večeras će crvenim tepihom Met Gale u Metropolitan Museum of Art u New Yorku prošetati neke od najvećih zvijezda na svijetu. Tema ovogodišnjeg izdanja je 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' uz dress code 'Garden of Time'. Modna kraljica Anna Wintour (74) pažljivo je sastavila popis svečanih gostiju, no i ove godine je izostavila jedno ime.

Tko ostaje nepozvan?

Wintour je jednom prilikom u showu Jamesa Cordena (45) odgovorila na pitanje kod više nikad ne bi pozvala na Met Galu.

- Donalda Trumpa - izjavila je bez razmišljanja.

Bivši predsjednik SAD-a bip je redoviti gost još od 80-ih godina prošloga stoljeća, a 2004. godine je na ceremoniji zaprosio sadašnju suprugu Melaniju Trump, koju je oženio već sljedeće godine.

Tko ne dolazi?

Najveća pop zvijezda današnjice, Taylor Swift (34), neće se pojaviti na ovogodišnjem izdanju ceremonije. Razlog su njeni angažmani s turnejom 'The Eras Tour' i fokusiranost na nadolazeće koncerte. Pjevačica će već u četvrtak pjevati fanovima u Parizu.

Crvenim tepihom neće prošetati ni glumac i frontmen grupe Thirty Seconds to Mars, Jared Leto (52). Za američke medije je otkrio da je spriječen zbog obveza oko turneje i snimanja filma 'Tron: Ares'.

Glumica Jennifer Garner (52) sama je donijela odluku da se više nikad ne pojavi na Met Gali.

- Otišla sam na Met Galu samo jednom. Bilo mi je toliko zastrašujuće da se nikada više nisam vratila, niti isto namjeravam - priznala je ranije.

