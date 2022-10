Misteriozni Jack Sparrow zbunio je žiri: 'Meni je samo slikanje dovoljno, kostim je nepotreban'

Ove nedjelje na rasporedu je četvrta audicijska emisija 'Supertalenta', a još tri zlatna gumba ostala su neiskorištena. Zahvaljujući Maji Šuput (43) i voditeljskom paru Igoru Mešinu (55) i Frani Ridjanu (37), dva sretna kandidata već su rezervirala svoje mjesto u polufinalu, a preostali članovi žirija još uvijek strpljivo čekaju da ih netko obori s nogu. Novu priliku za to dobit će već u nedjelju kada će se pred njima odigrati deset novih i uzbudljivih točaka.

Večer su otvorile rasplesane članice Plesnog kluba Spliters iz Splita koje su već na prvi pogled oduševile Maju svojim kostimima i inspirirale ju za neku od budućih modnih kreacija na Supertalentu.

Nakon nastupa dobile su brojne komplimente, a kruna su bila četiri prolazna glasa ua ulazak u drugi krug.

- Ja obožavam tu rock 'n' roll energiju. Čak mi je u nekim trenucima bila i neka kombinacija cheerleadinga jer ste bile dosta onako nabrijane, još je samo falilo tih skokova i podrški - poručio je Davor.

Nakon rasplesane skupine iz Splita, na pozornicu je došao Antoneli Mištrafović. On je izveo prve rap stihove u ovoj sezoni. Antoneli, kojemu je umjetničko ime Lenny Fist, došao je u show u inat svima koji su ga nekada zadirkivali zbog drugačijeg hoda koji je posljedica skolioze, a za izvedbu Eminemove pjesme 'Lose Yourself' osvojio je četiri prolazna glasa.

- Još nismo imali repera ove godine i moram priznati da mi je ovo bilo jedno sjajno osvježenje. Repao si kao da to radiš sto godina. Bez obzira na to što to netko tamo negdje ne razumije ili to nije njegov fah, ti moraš to nastaviti raditi dalje jer to radiš sjajno. Puno energije, točan si, moćan si, užasno si kul dok to radiš - rekla je Maja, a podržao ga je i Davor poručivši:

- Meni si bio izvrstan i sve što si rekao apsolutno sam shvatio s respektom.

- Ja nisam sutkinja koja bi mogla o rapu nešto reći više od činjenice da mi se nastup zaista svidio - dodala je Martina.

Talent brzog slikanja demonstrirao je kandidat Pali Baša koji se na pozornici pojavio u dugačkom ogrtaču koji mu je pokrivao lice. Svoje je umjetničko djelo nacrtao naopačke, a kada ga je okrenuo, gledatelje je dočekalo dvostruko iznenađenje.

Osim što se na njegovom platnu nalazio naslikani portret Jacka Sparrowa iz popularnog filmskog serijala 'Pirati s Kariba', nakon što je Pali Baša spustio ogrtač i okrenuo se prema publici otkrio je da se i sam vjerno prerušio u njegov lik. Za svoj je nastup samostalno izradio periku i sašio poseban kostim, a njegov se trud itekako isplatio jer su ga članovi žirija nagradili prolaznim glasovima.

- Jako cijenim svestranost, tvoju vještinu, a cijenim i činjenicu da si jako tajanstven i to je možda najbolji dio tvog nastupa - izjavila je Martina.

- Po meni je samo slikanje dovoljno, kostim je nepotreban - rekao je Bilman.

Svojim će vokalom izvedbom simpatije žirija pokušati pridobiti i Digna Mbepera koja je podrijetlom iz Tanzanije, a na jednom od svojih nastupa upoznala je supruga iz Hrvatske.

Svoje će mjesto u polufinalu pokušati izboriti i još nekoliko pjevača među kojima će se naći 17-godišnji Luka Kolenko iz Donje Ladanje koji će se predstaviti jednom od svojih autorskih pjesama i introvertirani Splićanin Ivo Marinković.

Novopečeni bračni par Silvija i Miroslav Kasumović iz Osijeka najavljuju da publika od njih može očekivati 'sve ono što ne može očekivati od drugih'.

Akrobacije na ponešto drugačiji način demonstrirat će skupina Trio Vertex iz Ujedinjenog Kraljevstva koji će za svoj audicijski nastup pomiješati brojne cirkuske elemente, kako na podu, tako i u zraku.

Šarmantni Ilija Babić žiriju će pokazati umijeće bubnjanja od kojeg živi već šest godina. U kostimu Supermana pod svjetla reflektora stat će 73-godišnji Milovan Milutinović iz Srbije koji će svojom pojavom zbuniti Martinu.

