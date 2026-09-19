Večeras na HRT-u romantični hit: Channing Tatum zbog njega je savladao novu vještinu

Film "Sve što želim si ti", romantična ratna drama s Channingom Tatumom i Amandom Seyfried u glavnim ulogama, emitira se večeras u 20:15 na HRT-u 1. Riječ je o emotivnoj priči o ljubavi, razdvojenosti i životnim odlukama, snimljenoj prema istoimenom romanu popularnog američkog pisca Nicholasa Sparksa.

Film iz 2010. godine režirao je švedski redatelj Lasse Hallström, poznat po ostvarenjima koja veliku pozornost posvećuju međuljudskim odnosima i emocijama. U središtu priče je američki vojnik John Tyree, kojeg glumi Channing Tatum, te studentica Savannah Curtis, koju je utjelovila Amanda Seyfried.

John, američki vojnik na dopustu, 2001. godine upoznaje studenticu Savannah i tijekom samo dva tjedna među njima se rađa snažna ljubav. Nakon njegova povratka u vojsku vezu održavaju pismima i planiraju zajednički život po završetku službe, no teroristički napadi 11. rujna mijenjaju njihove planove. John produljuje vojnu službu, a Savannah se u međuvremenu zbližava s njihovim prijateljem Timom. Nakon dvije godine dopisivanja John prima pismo u kojem mu Savannah priznaje da ga još voli, ali da se zaručila za drugoga. Upravo takvo pismo objašnjava izvorni naslov filma jer izraz "Dear John letter" označava pismo kojim se prekida ljubavna veza.

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Godinama poslije John se zbog očeve bolesti vraća kući, a nakon njegove smrti ponovno susreće Savannah i doznaje da se udala za Tima, koji boluje od limfoma. Iako postaje jasno da John i Savannah još uvijek gaje osjećaje jedno prema drugome, John ponovno odlazi te prodaje očevu zbirku kovanica i anonimno daruje novac za Timovo liječenje. Tim ipak umire nakon samo dva mjeseca liječenja. Kada se John naposljetku vrati kući kao civil, slučajno ugleda Savannah u kafiću. Njihov susret završava zagrljajem, a film gledateljima ostavlja da sami zamisle hoće li njihova ljubavna priča dobiti novu priliku.

Film koji je s vrha američkih kinoblagajni skinuo "Avatar"

"Sve što želim si ti" u američka je kina stigao 5. veljače 2010. godine. Iako su kritike bile podijeljene, publika je filmu osigurala velik komercijalni uspjeh. Uz produkcijski budžet od približno 25 milijuna dolara, film je u svjetskim kinima zaradio oko 115 milijuna dolara.

Posebno je zanimljiv rezultat njegova prvog vikenda prikazivanja u SAD-u. Film je zauzeo prvo mjesto na kinoblagajnama i time prekinuo sedmotjednu dominaciju velikog hita "Avatar" Jamesa Camerona, koji se dotad čvrsto držao na vrhu.

Iza filma se krije i nekoliko zanimljivih priča. Lik dječaka Alana inspiriran je sinom Nicholasa Sparksa, koji je autističan, čime jedan od važnih motiva priče dobiva i osobnu poveznicu s autorovim životom. Sparks je dio inspiracije pronašao i u vlastitoj ljubavnoj priči. Svoju sada bivšu suprugu upoznao je tijekom proljetnih praznika dok je studirao, što je poslužilo kao nadahnuće za prvi susret Johna i Savannah u romanu, a zatim i u filmskoj adaptaciji.

Amanda Seyfried filmu nije pridonijela samo glumom. Sama je napisala pjesmu "Little House", koju Savannah pjeva Johnu, a njezina puna verzija uvrštena je i na službeni soundtrack filma.

Channing Tatum zbog uloge je morao svladati i novu vještinu. Za potrebe snimanja naučio je surfati, što je bilo potrebno za scene kojima se dočaravaju Johnovi dani provedeni kod kuće i početak njegove veze sa Savannah.

"Sve što želim si ti" spaja klasičnu ljubavnu priču Nicholasa Sparksa s temama vojne službe, obiteljskih odnosa, odricanja i posljedica odluka koje ljudi donose pod pritiskom okolnosti. U središtu filma pritom nije samo pitanje mogu li John i Savannah ostati zajedno, nego i koliko se ljubav može promijeniti kada između dvoje ljudi stanu godine, tisuće kilometara i životi koji se nastavljaju bez obzira na obećanja iz prošlosti.