Večeras nova epizoda 'Direktora svemira': Tko će uzbuditi Luku?

Pet natjecatelja, jedan jedini 'Direktor svemira' i njegov ljupki asistent te niz zadataka koji testiraju izdržljivost, snalažljivost i kontrolu emocija na posve pomaknut način. Vlatka Mifka, Srđan Olman, Joža Vrban, Borna Kotromanić i Borko Perić ponovno će sjesti na vruće stolce i, ne znajući što ih čeka, prepustiti se na milost i nemilost Ivanu Šariću i Luki Petrušiću.

Foto: RTL

Prvi zadani zadatak sa slovima pretvorit će se u kaotičnu utrku u kojoj će se brojati dlake, špageti, cigle i cjediljke. U zadatku podizanja pulsa Luka će tražiti maksimalnu reakciju, a kandidati će pokušati doći do dodatnih bodova na vrlo neobičan način. Tko ga je uspio najviše 'uzbuditi'?

Foto: RTL

Baloni, karikature i papirnati avioni donijet će dramatičan rasplet, a u jednom će se trenutku atmosfera u studiju toliko oteti kontroli da će čak i Ivan Šarić poručiti: 'Idemo podijeliti bodove i završiti ovu agoniju!'

Foto: RTL

Tko će odnijeti pobjedu, a tko u svoj džep spremiti tuđi novac, pokazat će nova epizoda 'Direktora svemira', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.