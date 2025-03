Večeras su prve nominacije u 'Survivoru', bit će napeto među natjecateljima: 'Teško mi je...'

Kandidati 'Survivora' u večerašnjoj epizodi suočit će se s novim fizičkim i emocionalnim izazovima, ali i prvim nominacijama. Borba za plemenski imunitet donijet će uzbudljiv dvoboj između žutog i zelenog tima, a već na samom početku vidjet će se tko ulazi u igru s više energije.

Unatoč nanizanim porazima, zeleni tim će se od starta istaknuti energičnim pristupom.

- Malo smo smireniji - komentirat će Luciano, primjećujući usporenost suigrača u svom žutom plemenu.

Foto: NOVA TV

No, to ga neće obeshrabriti – naprotiv, pred igru će poručiti: 'Vidim poligon kao zabavu, kao da se idem zabaviti'. Na drugoj strani, Jelena će jasno dati do znanja da nema mjesta sumnji: 'Poraza neće biti.'

Osim fizičkih izazova, natjecatelji će se suočiti i s emotivnim previranjima. Ana iz zelenog tima prvi put će pokazati svoju ranjivost i zaplakati na spomen djece.

- Teško mi je, previše mi nedostaju. Dozvolila sam sebi da me brz život odvoji od djece i da sve što radim, radim po automatizmu i da ne uživam u tome kad na primjer pripremam doručak s njima, uspavljujem ih jer mi cijeli život prolazi u trčanju i sada vidim kolika je to bila greška - reći će Ana, a Vlado će je pokušati ohrabriti riječima:

- Vjerujem da si izvrsna majka. Ovo bi trebao biti trenutak samo za tebe. Ovo je Survivor gdje ti imaš vrijeme za sebe koliko god ti bude teško. Možda ti Survivor baš zbog toga bude i najbolja odluka u životu.

Foto: NOVA TV

Natjecatelji će se suočiti s izazovnim poligonom koji počinje plivanjem preko bazena, nakon čega ih očekuje niz zahtjevnih prepreka.

U svakoj rundi natjecat će se po dva predstavnika iz svakog tima, a ključni trenutak doći će na završnom zadatku preciznosti, u kojem će natjecatelji morati ubaciti tri vrećice u košaru, ali uz dodatni izazov – vrećice se moraju odbiti od mreže prije nego što upadnu.

U prvoj rundi zeleni će poslati svoje najjače adute – Srđana i Miloša, dok će se žuti osloniti na snagu Luciana i Ivana. Tko će odnijeti pobjedu u ovoj ključnoj borbi i koje će pleme morati predložiti svoje suigrače za eliminacijsku igru, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi Survivora!

Foto: NOVA TV