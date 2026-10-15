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Večeras u 'Divljim pčelama': Zora je pred ostvarenjem sna, a Jelica otkriva Ljubi svoju tajnu

Piše 24sata,
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Večeras u 'Divljim pčelama': Zora je pred ostvarenjem sna, a Jelica otkriva Ljubi svoju tajnu
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Foto: RTL
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'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u

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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'. Krneta daje do znanja Kati da zna sve o njoj i da joj je pametnije ne cinkati ga. Kad joj Jakov stigne u posjet, hoće li se moći suzdržati?

Marko pokušava ucijeniti Špiljka kako bi spasio Antu. Jelica pristaje na spoj s Anđelkom, no ne prestaje misliti na Jakova. Marino i Zora odlaze u glazbeni studio i ona pjeva pred producentom. Hoće li joj se najveći san konačno ostvariti?

Foto: RTL

Ante doznaje da je Nikola protiv njegovog oslobođenja i spreman je za osvetu. Veljko Krsti prodaje lažnu priču o svom ožiljku koji je zaradio u Americi. Franka otkriva Kati stravične novosti nakon kojih se ona u potpunosti slama. Čavka se oprašta sa svima, spreman napustiti Vrilo.

Jelica se povjerava Ljubi i otkriva joj da je nesretno zaljubljena. Iako joj ne želi reći o kome je riječ, želi noćas prespavati u njezinoj kući i moli je da ju pokriva – mora se sastati s njim.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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