Zerin iz serije 'Daleki grad' o transformaciji svoga lika: 'Kao da glumim potpuno novu osobu'

Nakon dramatičnih događaja u kojima je presudila Demiru (Ferit Kaya), lik Zerin (Dilin Doger) u seriji 'Daleki grad' pretvorio se u pravog anđela osvete, priredivši šokantan obrat kako Kaji (Atakan Ozkaya), tako i vjernoj publici, a Dilin Doger progovorila je o svemu tome te je istaknula kako ju je transformacija njezine junakinje glumački izazvala i osvježila.

- Dvije sezone pred očima gledatelja događale su se teške stvari, a u ovoj sezoni sve to napokon dobiva svoj epilog. Zerin sada nosi sasvim drukčiju, izrazito snažnu energiju. Izbačena je iz svega na što je navikla, pa su se i njezine metode nošenja s problemima potpuno promijenile. Njezina suština ostala je ista, no tek ćemo vidjeti koliko će je još moći zadržati. Dok je igram, iskreno, osjećam se kao da glumim potpuno novi lik - otkrila je Dilin.

Foto: NOVA TV

Na pitanje što ju najviše intrigira kod Kaje, glumca s kojim je u privatnom životu vezi, s osmijehom odgovara da ju najviše zanima hoće li ju on ponovno povrijediti.

- Najviše me zanima hoće li je Kaja ponovno povrijediti! Da joj mogu dati savjet, rekla bih joj: 'Draga moja, smiri se, gledaj svoj život i svoj put. Nemoj se toliko trovati bijesom, pusti neke stvari neka idu svojim tokom' - odgovorila je lijepa glumica.

Razvoj ove dramske priče kroz sezone glumica je slikovito usporedila s glazbenim pojmom krešenda, postupnim, ali nezaustavljivim pojačavanjem glasnoće i intenziteta zvuka.

- Prva sezona bila je izuzetno snažna, ali naša priča ima strukturu koja se neprestano uspinje, širi i mijenja. Gledajući sve tri sezone zajedno, to je pravi krešendo emocija i zapleta - istaknula je glumica.

Osim izvrsne glumačke postave, veliki adut ove hit serije je i autentična lokacija gdje snimana. Povijesni grad Mardin na jugoistoku Turske, čije kamene vizure daju poseban ton cijeloj drami, a velika popularnost serije izazvala je pravu turističku navalu na taj drevni grad.

- Svi su oduvijek željeli barem jednom u životu vidjeti Mardin, no zahvaljujući našoj seriji, to je sada poprimilo nevjerojatne razmjere. Domaći i strani turisti neprestano pristižu, sve je puno, a lokalni ljudi su presretni. Predivan je osjećaj znati da tvoj rad donosi toliko radosti i gradu u kojem snimamo - zaključila je glumica.