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Večeras u 'Kumovima': Tomi se vratio u Zaglave, ali ne zna vidi li više ovdje svoju budućnost

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima': Tomi se vratio u Zaglave, ali ne zna vidi li više ovdje svoju budućnost
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Foto: NovaTv
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Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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Ivku je potreslo pismo s ostavinske pa je izgubila svijest, a Macani i Gotovci tome pripisuju veliki napor i iznenađenje. I dok Vesna suosjeća s Bilandžić-Gelbovima, Vinko je u ekstazi.

Luce saznaje da je Janko upoznao doktoricu, ali se neugodno iznenadi kad shvati da joj nije rekao da je u braku.

Foto: Nova TV

Tomi se privikava na Zaglave i dok ga Lara uzbuđeno uvodi u novitete iz mjesta, on je sve manje siguran u to vidi li ovdje svoju budućnost. Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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