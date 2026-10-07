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Evo što će u srijedu biti u vašim omiljenim sapunicama...

Piše 24sata,
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Evo što će u srijedu biti u vašim omiljenim sapunicama...
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Foto: rtl
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Doznajte što vas očekuje u srijedu 7. listopada, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'La promesa', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Jelica priznaje Jakovu ljubav. Kad Jelica dozna što je Anđelko napravio, traži da ponovno ode do njezinih roditelja i kaže da se predomislio. Nakon što ga je udarila, Krneta pretuče Katarinu i baca je u samicu.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:26

Martina se pokušava približiti Jacobu. Carlo sumnja u očinstvo djeteta i zatekne Maríju Fernández sa Samuelom. Julieta i Ciro nastavljaju se svađati. Cristóbal razjašnjava svoju prošlost.

Foto: HRT

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20 

Kidd regrutira Carvera, Cappa i Tonyja da joj pomognu pripremiti nove poručničke odaje. Severide i detektiv Pryma nerado se udružuju kako bi radili na policijskoj istrazi.

Foto: promo

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Svi su u šoku nakon što je Ksenija došla u mjesto i ošamarila sina. Vito joj pokuša objasniti situaciju, ali razočarana Ksenija ne želi ni čuti. Vito pokušava smiriti Korinu, koja je svjesna da bi mogli biti razotkriveni svakog trenutka. Ante se lomi bi li “posudio” Lovorkine novce za platiti svećenika, a Lovorka, kad sazna za obiteljski ručak kod Harangi, odluči da bi i Glamuzine mogle doći.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa se vraća kući iz banke i govori Miguelu da ima novac koji su otmičari tražili. Baš tad primaju poziv, no nije jasno je li s druge strane muškarac ili žena. Helena telefonom iznosi zahtjev za otkupninom, obraćajući se Luísí uz pomoć uređaja za mijenjanje glasa.

Foto: HRT

Kumovi

NOVA TV 20:20 

Ivku je potreslo pismo s ostavinske pa je izgubila svijest, a Macani i Gotovci tome pripisuju veliki napor i iznenađenje. Luce saznaje da je Janko upoznao doktoricu, ali se neugodno iznenadi kad shvati da joj nije rekao da je u braku. Tomi se privikava na Zaglave, on je sve manje siguran u to vidi li ovdje svoju budućnost.

Foto: NOVA TV

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