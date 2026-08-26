Večeras u seriji 'Daleki grad' pogledajte: Boran i Feyyaz udružuju snage protiv Cihana

Cihan uspijeva pronaći Alyu i Deniza, no njihovo spašavanje pretvara se u opasan obračun s otmičarima. Nakon dramatičnih trenutaka oboje uspijeva vratiti na sigurno, a po povratku u konak od Alye traži da s Denizom ostane ondje. Kada ga podsjeti na Meryem, Cihan joj jasno daje do znanja da je upravo ona žena njegova života i da je više ne namjerava pustiti da ode.

Foto: NOVA TV

Za to vrijeme Boran se skriva kod Feyyaza, koji mu nudi zaštitu od Bugara, ali zauzvrat traži njegovu pomoć kako bi došao do Meryem i razdvojio Cihana i Alyu. Dok se sprema njihov novi potez, Nare se teško nosi s gubitkom djeteta i pred Şahinom ponovno otvara bolnu priču o Özkanu, uvjerena da je tragedija koja ju je zadesila posljedica prošlosti.

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