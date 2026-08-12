Novu epizodu serije 'Nasljednik' ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!
NAPETO
Večeras u seriji 'Nasljednik' na Novoj TV: Serhat čini baš sve kako bi spriječio vjenčanje...
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Serhat odvodi Yıldız na osamljeno mjesto i traži da mu konačno prizna zašto se želi udati za Yıldırıma. Iako mu priznaje da ga je voljela, Yıldız skriva najveću istinu kako bi zaštitila Melek i njezino dijete.
Serhat odbija povjerovati da su njihovi osjećaji nestali te čini sve kako bi spriječio vjenčanje. Ašir upozorava sestru da se mora držati svoje odluke jer samo tako mogu zaštititi Melek.
U međuvremenu Yıldırım izlazi iz pritvora nakon što Ašir uspije ukloniti dokaze protiv njega. Sukob između Serhata i Yıldırıma prijeti prerasti u otvoreni rat. Novu epizodu serije 'Nasljednik' ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!
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