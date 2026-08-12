Evo što će se u srijedu događati u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Serhat odvodi Yıldız na osamljeno mjesto i traži da mu prizna zašto se želi udati za Yıldırıma. Iako mu priznaje da ga je voljela, Yıldız skriva istinu kako bi zaštitila Melek i dijete.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Petra ponudi Samuelu novac od prodaje ogrlice kako bi mogao spasiti utočište. Alonso kaže sinovima da Lorenzo prijeti da će u njihove poslove umiješati Don Lisandra, ali Manuel ga se ne boji.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Voight i cijeli tim prisiljeni su raditi u tajnosti nakon što ih je šef Reid raspustio. No Voight je blizu pronalaska dokaza koji će ga uništiti do kraja. U međuvremenu, Burgess i Ruzek razmišljaju o odgodi vjenčanja dok se stvari ne riješe.



Daleki grad

NOVA TV 20:25

Posljedice nedavnih događaja osjećaju se na svakom koraku, a odnosi među članovima obitelji postaju sve napetiji. Cihan nastavlja slijediti tragove koji bi mogli razotkriti istinu, dok Alya pokušava pronaći način da zaštiti sebe i sina od opasnosti.

Foto: NOVA TV



San snova

RTL 20:15

Bubalo shvati tko stoji iza nesreće na stadionu. Sad samo mora i ostale u to uvjeriti. Sonja pronalazi saveznika za svoj plan, a Zvonimirove sumnje u nju samo se produbljuju. Mirko pronalazi način kako se smiriti, ali samo privremeno. Mateo ne uspijeva izliječiti svoje slomljeno srce pa smišlja blesav plan kako tome doskočiti.



Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa dolazi Miguelovoj kući. No ondje je samo Helena. Počinje se prepirati s njom i kaže joj da je Miguel više ne voli.