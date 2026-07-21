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Večeras u seriji 'Nasljednik' na Novoj TV: Tragična nesreća mijenja živote Serhata i Melek

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Nasljednik' na Novoj TV: Tragična nesreća mijenja živote Serhata i Melek
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Foto: ONAT ARPAT
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U tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj život gube Nergis i Hilmi, Melek se slama pod teretom boli, dok Serhat čini sve kako bi joj bio oslonac u najtežim trenucima. Istodobno se pojavljuju sumnje da nesreća možda nije bila slučajna, zbog čega Serhat pokreće vlastitu istragu kako bi otkrio tko stoji iza njihove smrti.

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Dok se Melek pokušava nositi s gubitkom roditelja, Yıldız saznaje da bi upravo ona mogla biti ta koju će Serhat uskoro napustiti, što u njoj budi novi strah i nesigurnost.

Foto: ONAT ARPAT

U sjeni obiteljske tragedije stare tajne ponovno prijete isplivati na površinu, a Meryem i Sultan spremne su učiniti sve kako bi zaštitile vlastite interese.  Aşır, nesvjestan razmjera zavjere koja se odvija oko njega, nastavlja graditi sve prisniji odnos s Hidžran, dok napetost među obiteljima ponovno raste.

Hoće li Serhat uspjeti otkriti istinu prije nego što nova tragedija zauvijek promijeni njihove živote?

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