Večeras u seriji 'Nasljednik' na Novoj TV: Tragična nesreća mijenja živote Serhata i Melek

U tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj život gube Nergis i Hilmi, Melek se slama pod teretom boli, dok Serhat čini sve kako bi joj bio oslonac u najtežim trenucima. Istodobno se pojavljuju sumnje da nesreća možda nije bila slučajna, zbog čega Serhat pokreće vlastitu istragu kako bi otkrio tko stoji iza njihove smrti.

Dok se Melek pokušava nositi s gubitkom roditelja, Yıldız saznaje da bi upravo ona mogla biti ta koju će Serhat uskoro napustiti, što u njoj budi novi strah i nesigurnost.

Foto: ONAT ARPAT

U sjeni obiteljske tragedije stare tajne ponovno prijete isplivati na površinu, a Meryem i Sultan spremne su učiniti sve kako bi zaštitile vlastite interese. Aşır, nesvjestan razmjera zavjere koja se odvija oko njega, nastavlja graditi sve prisniji odnos s Hidžran, dok napetost među obiteljima ponovno raste.

Hoće li Serhat uspjeti otkriti istinu prije nego što nova tragedija zauvijek promijeni njihove živote?