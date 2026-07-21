Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Shrvana mogućnošću razvoda, Melek odbija odustati od Serhata i odlučuje se vratiti u konak kako bi spasila njihov brak. Dok njezini posvojitelji pokušavaju učiniti ono što smatraju najboljim za njezinu budućnost, sve više ljudi saznaje tajnu koja bi mogla zauvijek promijeniti odnose među obiteljima.

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo ustraje na vjenčanju s Angelom, unatoč Manuelovim naporima da ga spriječi, i zabranjuje joj putovanje u Zürich na polaganje ispita.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Matson muči Voighta. Pokušava ga natjerati da prizna koga najviše voli samo kako bi tu osobu ubio pred njim. Hailey ga pronalazi u zadnji tren.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Cihan odbija prihvatiti Alyinu odluku te joj jasno daje do znanja da se njihove ljubavi neće odreći bez borbe. Dok Boran nastavlja povlačiti nove poteze protiv njih, Zerrin shvaća da je Demir ponovno nadmudrio njezin plan.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Mateo odlazi sam u Austriju. Mirko pokušava spasiti Telčev transfer, ali tim u svlačionici radi protiv njega. No Bubalo pronalazi učinkovito rješenje. Slavkovi poznanici kompliciraju život Sonji.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel kaže Franciscu da uzme Luísin novac i njoj proda zemljište. Francisco kaže da nije sve u novcu. Zé nasrne na Francisca. Luísa ih razdvoji.