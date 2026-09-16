Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE NAPETOSTI

Večeras u seriji Slučajna obitelj: Dok je Lada zaokupljena svojim Borisom, ured joj zahvati požar

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Večeras u seriji Slučajna obitelj: Dok je Lada zaokupljena svojim Borisom, ured joj zahvati požar
3
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Admiral

Korina u pansionu susreće Tonija, koji je uvjeren da je odnekud poznaje i pokušava se prisjetiti gdje ju je već vidio. Situacija ubrzo postaje sve neugodnija kada Toni počne maltretirati Korinu, no u pravom trenutku pojavljuje se Vito.

Odlučan zaštititi Korinu, staje u njezinu obranu i Tonija dočekuje šakom. U međuvremenu Lada i Boris provode sve više vremena zajedno, a Lada prema njemu počinje gajiti sve veće simpatije.

Foto: NOVA TV

Dok uživaju u razgovoru, potpuno su zaokupljeni jedno drugim i ne primjećuju što se događa oko njih. Za to vrijeme situacija u Ladinu uredu postaje ozbiljna jer prostor zahvati požar. S druge strane, Ksenija zatiče Brunu u Vitinu stanu, no on joj odlučuje prešutjeti da ga je Vito pozvao u Jarugu.. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

VIDNO SMRŠAVIO Zvijezda serije 'Moderna obitelj' drastično je promijenila izgled
Zvijezda serije 'Moderna obitelj' drastično je promijenila izgled

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!
NISU SE SKRIVALI

Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!

Laura u srpskom reality showu Elita 10 razmjenjuje nježnosti s Ivanom Marinkovićem, bivšim suprugom Goce Tržan, koji je od nje stariji 20 godina...
Zbog Robertove piletine chefovi nisu odložili vilice ni nakon ocjenjivanja u 'Masterchefu'
ODUŠEVIO ŽIRI

Zbog Robertove piletine chefovi nisu odložili vilice ni nakon ocjenjivanja u 'Masterchefu'

Piletinu je stavio na hladnu tavu, objasnivši kako je nakon tri godine pripremanja tog jela zaključio da na taj način najbolje može pratiti zvuk pečenja i procijeniti u kojoj je fazi meso
FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama
POZIRALA U ELEGANTNOM IZDANJU

FOTO Kći Nives Celzijus postala prava ljepotica, a njenu fotku komentirala je i ponosna mama

Taisha Drpić, kći pjevačice i glumice Nives Celzijus te bivšeg nogometaša Dine Drpića, sve više privlači pažnju javnosti, a svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je oduševila pratitelje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026