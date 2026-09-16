Večeras u seriji Slučajna obitelj: Dok je Lada zaokupljena svojim Borisom, ured joj zahvati požar

Korina u pansionu susreće Tonija, koji je uvjeren da je odnekud poznaje i pokušava se prisjetiti gdje ju je već vidio. Situacija ubrzo postaje sve neugodnija kada Toni počne maltretirati Korinu, no u pravom trenutku pojavljuje se Vito.

Odlučan zaštititi Korinu, staje u njezinu obranu i Tonija dočekuje šakom. U međuvremenu Lada i Boris provode sve više vremena zajedno, a Lada prema njemu počinje gajiti sve veće simpatije.

Foto: NOVA TV

Dok uživaju u razgovoru, potpuno su zaokupljeni jedno drugim i ne primjećuju što se događa oko njih. Za to vrijeme situacija u Ladinu uredu postaje ozbiljna jer prostor zahvati požar. S druge strane, Ksenija zatiče Brunu u Vitinu stanu, no on joj odlučuje prešutjeti da ga je Vito pozvao u Jarugu.. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!