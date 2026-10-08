Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' gledajte: Kako će Ksenija reagirati na Vitovo priznanje?

Vito napokon odlučuje priznati majci cijelu istinu o događajima koji su ga doveli u trenutnu situaciju. Otkriva joj da Lana zapravo nije trudna, ali i mnogo ozbiljniju tajnu koju je dosad skrivao. Priznaje da je upravo on skrivio prometnu nesreću zbog koje Frane leži u komi.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu Korina dolazi do zabrinjavajućeg saznanja kada shvati da Boris posjeduje Vitinu manžetu pronađenu na mjestu nesreće. Svjesna da bi taj trag mogao povezati Vitu s nesrećom, užurbano odlazi kući kako bi pronašla drugu… Međutim, njezina potraga završava bezuspješno, a opasnost od razotkrivanja postaje sve veća.

Foto: NOVA TV

S druge strane, Lovorka je odlučna u namjeri da prisustvuje obiteljskom ručku kod Harangi pa ucjenjuje Antu kako bi ga nagovorila da pođe s njom. Iako mu se ta ideja nimalo ne sviđa, Ante na kraju nevoljko pristaje, a njihov dolazak neugodno iznenadi Josipa, koji ih nije očekivao pred svojim vratima. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!