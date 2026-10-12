Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Hoće li Josip i Ante uspjeti zakopati ratne sjekire?

Josip i Ante pokušavaju ostaviti dugogodišnje nesuglasice po strani kako bi omogućili pomirenje svojih obitelji te zadržali Kseniju i Vitu u Jarugi. Iako njihov odnos nije nimalo jednostavan, obojica se trude održati privid sloge. Situacija poprima neočekivan smjer kada se Ante i Lovorka u Haranginoj kući počnu ponašati mnogo opuštenije nego što je itko očekivao.

Dok se obitelji pokušavaju približiti, Ksenija nailazi na neutješnu Milenu, koju su upravo pogodile zabrinjavajuće vijesti iz bolnice. Franino stanje ponovno izaziva veliku zabrinutost, a mogućnost da izgubi svoju posljednju bitku dodatno potresa Milenu, koja se suočava s neizvjesnošću oko njegove sudbine.

Foto: NOVA TV

Za to vrijeme Bruno i Ljilja razmjenjuju informacije pokušavajući doznati tko je što saznao i koliko je kome poznato. Istodobno Petra pogađa Tatjanin komentar da je nezreo, zbog čega se osjeća uvrijeđeno.

Foto: NOVA TV

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