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Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Hoće li Josip i Ante uspjeti zakopati ratne sjekire?

Piše 24sata,
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Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Hoće li Josip i Ante uspjeti zakopati ratne sjekire?
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sad na Nova Play

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Josip i Ante pokušavaju ostaviti dugogodišnje nesuglasice po strani kako bi omogućili pomirenje svojih obitelji te zadržali Kseniju i Vitu u Jarugi. Iako njihov odnos nije nimalo jednostavan, obojica se trude održati privid sloge. Situacija poprima neočekivan smjer kada se Ante i Lovorka u Haranginoj kući počnu ponašati mnogo opuštenije nego što je itko očekivao.

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Dok se obitelji pokušavaju približiti, Ksenija nailazi na neutješnu Milenu, koju su upravo pogodile zabrinjavajuće vijesti iz bolnice. Franino stanje ponovno izaziva veliku zabrinutost, a mogućnost da izgubi svoju posljednju bitku dodatno potresa Milenu, koja se suočava s neizvjesnošću oko njegove sudbine.

Foto: NOVA TV

Za to vrijeme Bruno i Ljilja razmjenjuju informacije pokušavajući doznati tko je što saznao i koliko je kome poznato. Istodobno Petra pogađa Tatjanin komentar da je nezreo, zbog čega se osjeća uvrijeđeno.

Foto: NOVA TV

Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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