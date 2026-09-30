Večeras u seriji 'Slučajna obitelj' na Novoj TV: Hoće li Lovro nadmudriti Josipov detektor?

Bruno se slučajno izlane pred Korinom i otkrije joj da su on i Vito bili u hotelu. Njegovo priznanje kod Korine odmah probudi sumnje, a ljutita zbog još jedne stvari koju joj je Vito prešutio, počinje gubiti povjerenje u njega.

U međuvremenu Josipa sve više zabrinjava Lovro, za kojeg sumnja da špijunira za Antu. Odlučan doznati istinu, podvrgava ga vlastitom detektoru laži, a Lovro se pod pritiskom neugodnih pitanja počinje preznojavati.

Foto: NOVA TV

S druge strane, Ivo i Vlasta odlaze po Tatjanu nakon što doznaju da je napravila ogroman račun u hotelu. Ivo zbog toga prvo plane na Tatjanu, no njezin račun ubrzo postaje najmanji problem jer ih zatekne još veća nevolja. Novu epizodu serije 'Slučajna obitelj' ne propustite večeras nakon 'Kumova' na Novoj TV, a već sada na Nova Play!