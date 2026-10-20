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ŠTO ĆE REĆI O NESREĆI?

Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Frane se probudio iz kome, no čega se zapravo sjeća?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Frane se probudio iz kome, no čega se zapravo sjeća?
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV

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Milena je izvan sebe od sreće nakon što se Frane napokon probudio iz kome. Ipak, njegovo buđenje otvara i brojna pitanja o nesreći koja ga je dovela u bolnicu. Boris želi razgovarati s Franom i doznati što se dogodilo, no Milena i Slavica odlučno se protive njegovu ispitivanju te mu ne dopuštaju da ga ispituje o nesreći.

Foto: NOVA TV

Za to vrijeme Vito pokušava ostaviti dojam da je sve pod kontrolom, no iza njegove prividne smirenosti krije se velika zabrinutost. Franino buđenje ponovno otvara pitanje koliko se zapravo sjeća nesreće, a Vito, svjestan mogućih posljedica, odlučuje potražiti pomoć od majke Ksenije. Situacija postaje još napetija kada Frane izrazi želju da razgovara upravo s njim.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu Petar odlučuje poduzeti nešto kako bi riješio problem s tjeralicom. Iz Ivine jakne krade ključeve policijske postaje te se zaputi onamo, odlučan da se sam pobrine za problem koji ga sve više pritišće. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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