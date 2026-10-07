Večeras u 'Slučajnoj obitelji': Hoće li Ksenijin dolazak dovesti Korinu i Vitu do razotkrivanja?

Nakon Ksenijina dolaska u Jarugu i šamara koji je pred svima opalila sinu, među okupljenima vlada potpuni šok. Vito joj pokušava objasniti situaciju i opravdati sve što se dogodilo, no razočarana Ksenija ne želi ni čuti što joj ima za reći.

Situacija postaje sve napetija i za Korinu, koja je itekako svjesna koliko je njihov položaj postao opasan. Strahuje da bi cijela priča mogla biti razotkrivena svakog trenutka, dok je Vito pokušava smiriti i uvjeriti da još uvijek mogu držati stvari pod kontrolom.

Foto: NOVA TV

Za to vrijeme Ante pokušava riješiti vlastite probleme i lomi se oko toga bi li „posudio“ Lovorkin novac kako bi platio svećenika. Lovorka pak doznaje za obiteljski ručak kod Harangi i odmah dolazi na novu ideju. Ako se već organizira zajedničko okupljanje, smatra da nema razloga da mu se ne pridruže i Glamuzine. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!