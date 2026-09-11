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Večeras u 'Slučajnoj obitelji' ne propustite: Privatni razgovor odjeknut će cijelim mjestom

Piše 24sata,
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Večeras u 'Slučajnoj obitelji' ne propustite: Privatni razgovor odjeknut će cijelim mjestom
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Foto: NOVA TV
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Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras od 21.20 nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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Dok svi na groblju priskaču u pomoć Korini, Petar koristi nastalu gužvu kako bi iz svećenikovih bilješki uklonio papirić s imenima Vite i Lane. U međuvremenu se mještani okupljaju pred crkvom na misi zadušnici, a Vito i Korina ni ne slute da će njihov privatni razgovor uskoro postati javan. Dok razgovaraju o svom odnosu, nehotice uključuju razglas.

Vlasta se pokušava s Lovorkom dogovoriti oko zajedničkog odlaska na sprovod, no Lovorka odbija njezin prijedlog. Vlastu pritom najviše brine kako će njihov odvojeni dolazak izgledati pred drugima.

Foto: NOVA TV

Ante i Josip odlaze na mjesto na kojem je Josip davno upucao Antu. Njihov susret brzo prerasta u međusobno vrijeđanje, a situacija izmiče kontroli kada Ante umalo nastrada. Tatjana i Lovro se pokušavaju zbližiti s Petrom, no druženje poprima neočekivan smjer kada Petar pretjera s pićem.

Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras nakon „Kumova“ na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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