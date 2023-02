Večeras u zagrebačkoj Tvornici drugi 'ELECTOR', cijelu dodjelu pratite na portalu 24sata

Za samo nekoliko sati saznat će se tko kući odlazi bogatiji za kipić nagrade 'ELECTOR', a u zagrebačkoj Tvornici kulture sve je spremno za još jedan veliki party. Dodjela kreće u 20 sati, a renomirana imena domaće elektroničke scene s pozornice će svojim trakama zabavljati sve okupljene.

Za DJ pult će stati Koolade, Ivna Ji, Filip Motovunski, Cortex Thrill, Zakorff, Elena Mikac i Tom Bug, a na after-partyju će glazbu puštati nominirani u kategoriji New (S)elector godine - Elena Mikac, Eloc i Lovro Baletić. Dimensions Festival, Mo:dem, Sonus festival 2022 i Stereotip With Curses te Peti kupe, odmjerit će snage za titulu.



U kategoriji Album/kompilacija godine nominirani su: Aklea Neon s pjesmom 'Dođi na Joji', Banana Zvuk i 'Legaliziraj Remixes', Ilija Rudman s 'Meteor One', Koolade - 'Lovers' Lane' te Pridjevi i pjesma 'AWOL'. Za nagradu u kategoriji Remiks godine konkuriraju Ilija Rudman i 'Crazy P - Night Rain', Petar Dundov s 'Pole Folder & CP - Apollo Vibes' i Time To Sleep s pjesmom Ide Prester, 'Luda'.

Foto: Miro Hrg

U utrci za nagradu u kategoriji Techno singl/EP godine konkuriraju: DJ Jock - 'Urania', Petar Dundov s 'Cosmic Theatre' i Zarkoff - 'Completed With Errors'. Fikcio Mongerova 'After All', Matroda s 'Gotta Let You Go' ili Time To Sleep - 'Swampy's Groove' dobit će priznanje za House singl/EP godine.

New (S)elector godine ovoga će puta biti Elena Mikac, Eloc ili Lovro Baletić. Sve nominirane mlade DJ-eve i producente u toj kategoriji HDS ZAMP nagradit će DJ licencom uz koju će moći bezbrižno publici predstaviti svoje umijeće.

Foto: Miro Hrg

Bass singl/EP godine na drugoj dodjeli 'ELECTORA' postat će netko od sljedećih izvođača: Anja G & Dr. Obi - 'Moonlight', Filip Motovunski - 'Blood Overflow' ili Filip Motovunski & Joe Raygun - 'Give'em'. Cortex Thrill s 'Cosmic Voyage Trilogy Episode I', Egoless i 'Mind the Zaps', Ivna Ji s 'Rescape' i Trokut s 'Rotate, Align EP' natječu se u novoj kategoriji Electronica singl/EP godine.



Napeto je i u kategoriji DJ-a godine kojeg bira publika, a među nominiranima su Ana Antonova, DJ Jock, DJ Ogi, Felver, Filip Motovunski, Ilija Rudman, Insolate, Ivna Ji, Jan Kinčl, Matroda, Petar Dundov, PEZNT i Tom Bug. Nagradu 'ELECTOR' pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja uz koproducenta Tvornicu Kulture, a organizator je Unison – Hrvatski glazbeni savez.

