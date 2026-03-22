PREMINUO U 87. GODINI

FOTO U Večernjem objavljena osmrtnica Chuck Norrisu

Piše Veronika Miloševski,
Obitelj je u priopćenju naglasila da je Norris preminuo u miru, okružen svojim najbližima, te su zamolili za privatnost u ovom teškom trenutku

Večernji list je u novom tiskanom izdanju objavio osmrtnicu Chuck Norrisu. Podsjetimo, Chuck je legendarni majstor borilačkih vještina i glumac. Preminuo je u 87. godini na Havajima, nakon iznenadnog zdravstvenog problema koji je zatekao i njegove obožavatelje i prijatelje. Prema dostupnim informacijama, Norris je u srijedu hospitaliziran na otoku Kauai, nakon što mu je pozlilo.

Isprva su liječničke prognoze, doduše neslužbene, bile optimistične. Govorilo se da se Norris dobro osjeća i kako mu je stanje stabilno. Uslijedio je šokantan preokret i pogoršanje. Obitelj je u priopćenju naglasila da je Norris preminuo u miru, okružen svojim najbližima, te su zamolili za privatnost u ovom teškom trenutku. Odlazak Chucka Norrisa unatoč poznim godinama šokirao je javnost jer je bio izrazito aktivan i u žustrom tempu. Samo deset dana prije smrti, 10. ožujka, proslavio je 86. rođendan.

Carlos Ray 'Chuck' Norris rođen je 10. ožujka 1940. u Oklahomi. Njegov put prema slavi bio je sve samo ne lagan. Opisujući svoje djetinjstvo kao teško, sramežljivi i neatletski dječak pronašao je svoj poziv u vojsci. Pridružio se američkim zračnim snagama i bio stacioniran u Južnoj Koreji, gdje je dobio nadimak Chuck i započeo trenirati Tang Soo Do. Upravo je ta disciplina postavila temelje za njegovu buduću karijeru.

Norris i pravi 'karate kid' Phil Paley, devetogodišnji nositelj crnog pojasa, snimljeni 1973. u talk-show emisiji čuvenog Johnnyja Carsona | Foto: Shepard Sherbell

Nakon povratka u Sjedinjene Države, otvorio je lanac karate škola, a među njegovim učenicima bile su i zvijezde poput Stevea McQueena. Njegova natjecateljska karijera bila je impresivna. Od 1968. godine šest je uzastopnih godina držao titulu svjetskog prvaka u karateu u srednjoj kategoriji. Prijelaz na filmsko platno dogodio se zahvaljujući prijateljstvu s Bruceom Leejem, koji ga je pozvao da glumi njegovog protivnika u kultnom filmu 'Na zmajevom putu' (1972.). Epska borba u rimskom Koloseju postala je jedna od najpoznatijih scena u povijesti borilačkih filmova i lansirala Norrisa u svijet glume.

Norris i Sylvester Stallone snimljeni 1980-ih | Foto: Profimedia

Iako je njegova borba s Leejem bila legendarna, Norris je tek trebao postati vodeća zvijezda. Na nagovor prijatelja i učenika Stevea McQueena, ozbiljnije se posvetio glumi, što se pokazalo ispravnom odlukom. Filmovi poput 'Breaker! Breaker!' (1977.) i 'Good Guys Wear Black' (1978.) učvrstili su njegov status prvog uspješnog američkog majstora borilačkih vještina na filmu. Osamdesete su bile njegovo zlatno doba. Nakon što je potpisao ugovor s produkcijskom kućom Cannon Films, postao je njihova najveća zvijezda i sinonim za akcijski žanr. Trilogija 'Nestali u akciji', 'Invazija na SAD' i 'Delta Force' postali su globalni hitovi koji su ga pretvorili u međunarodnu ikonu.

Norris vježba u svom domu 1980-ih | Foto: Profimedia

Ipak, uloga po kojoj ga pamte mlađe generacije jest Cordell Walker iz CBS-ove serije 'Walker, teksaški rendžer'. Serija se emitirala od 1993. do 2001. i bila je veliki hit, a Norris se u njoj profilirao kao pravedni rendžer koji neumorno staje na kraj nepravdi. Godine 2005. pojavile su se takozvane 'činjenice o Chucku Norrisu', satirične i apsurdne tvrdnje o njegovoj nadljudskoj snazi i nepobjedivosti, poput: 'Chuck Norris ne spava, on čeka' ili 'Suze Chucka Norrisa liječe rak. Šteta što on nikada ne plače'. Sam Norris prihvatio je šale s humorom. Izjavio je kako mu je najdraža ona da su mu htjeli dodati lice na planinu Rushmore, ali granit nije bio dovoljno čvrst za njegovu bradu.  Ironično, zvijezda koja je u internetskim šalama bila besmrtna, u stvarnom je životu godinama bila meta lažnih vijesti o vlastitoj smrti. Više puta su se širile glasine da je preminuo, uključujući i bizarne tvrdnje da je postao žrtva bolesti COVID-19. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

