Vedrana Rudan: Dvaput sam pokušala ubiti oca, bio je smeće

Bilo je to vrijeme kad su se nosile mini suknje, a onda su, preko noći, došle u modu duge suknje. Radila sam, imala svoju plaću i pratila modu pa sam tako skinula mini i obukla maksi suknju, rekla je književnica Vedrana Rudan u emisiji 'TV lica... kao sav normalan svet' na RTS-u. Otkrila je da je dvaput pokušala ubiti oca; kad je imala 15 godina i kad je imala 21.

POGLEDAJTE VIDEO: Rudan htjela ubiti oca

- Otac je ušao u kuhinju, a živjeli smo u rupi, u pravom ćumezu, odmjerio me... Majka u kutu drhti, nikad se nije smio dizati ton, a otac kaže: 'Jučer si bila kurva, a danas si časna sestra, odluči se' - prisjetila se Vedrana i ispričala da je tada povisila ton na oca po prvi put i rekla mu 'ne seri'. U tom trenutku je pomislila: 'Što mi se može dogoditi? Završila sam školu, radim, i sad taj poluobrazovani divljak komentira suknju koju sam sama kupila'. Otac ju je nakon psovke podigao i bacio u stakleni ormar.

- Imali smo šporet na drva i na njemu je, u tom trenutku, bila velika padela puna gulaša, ogromna... Uhvatila sam je za te goruće 'uši', digla u zrak i bacila ocu u glavu - kaže. Bio je krvav, doktor mu je sanirao rane. Kasnije se vratio u kafić, konobarica ga je pitala što nije u redu, a on joj je odgovorio da ga je Vedrana pokušala ubiti.

Tog je dana Rudan otišla iz kuće i nikada se više nije htjela vratiti. Međutim, kad se udala i dobila dijete, sad već bivši muž bio je u vojsci. Nisu imali što jesti, pa je rekli mami da bi se vratila kući. Otac joj je, unatoč svemu što se dogodilo, to dozvolio.

- Imala sam sina kojeg je on obožavao pa me više od tada nije taknuo. Moj sin je, uz pomoć polupismenog djeda, s dvije godine već naučio čitati kao neki pop. Bila je to natprirodna ljubav - rekla je Vedrana.

Kad joj je otac preminuo, kaže, pustila je dvije, tri suze za njih, a onda shvatila da nema potrebe za tim.

- To smeće je toliko zla tebi učinilo, ma koje suze - zaključila je.

