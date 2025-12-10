VELIKA GALERIJA Evo kako su izgledali koncerti Lepe Brene u Areni Zagreb prije godinu dana

Lepa Brena je prije točno godinu dana na početku koncerta u zagrebačkoj Areni slomila nogu nakon što je na nju pao snimatelj. Pjevačica je bila na operaciji, koncerte je odgodila, a pred publiku se vratila nakon oporavka.
Bio je to treći od Breninih pet najavljenih koncerata, a dva je odgodila zbog teške ozljede.
Pjevačica je slomila gležanj, no koncert je odradila do kraja te je tek nakon otišla u bolnicu.
Operirali su je u Klinici za traumatologiju te je iz bolnice puštena nakon dan i pol.
Dva koncerta je odgodila, no održala ih je u ožujku ove godine.
U nastavku galerije pogledajte atmosferu s njezinih koncerata.
