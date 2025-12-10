Obavijesti

IMALA VELIKU NEZGODU

VELIKA GALERIJA Evo kako su izgledali koncerti Lepe Brene u Areni Zagreb prije godinu dana

Lepa Brena je prije točno godinu dana na početku koncerta u zagrebačkoj Areni slomila nogu nakon što je na nju pao snimatelj. Pjevačica je bila na operaciji, koncerte je odgodila, a pred publiku se vratila nakon oporavka.
Lepa Brena održala koncert u Areni Zagreb
