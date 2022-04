Velika glazbena zvijezda rasplesat će Split ovog ljeta

Početkom proteklog tjedna osvanula je službena potvrda organizacije spektakularnog sedmodnevnog glazbenog događanja koje će biti održano u Puli. Riječ je o festivalu elektroničke glazbe pod nazivom "Secret project presents Pula music week“, čiju organizaciju potpisuju najveći glazbeni promotori ALDA i Insomniac. Da ne misle stati samo na tome, potvrđeno je danas na konferenciji za medije gdje je najavljeno još jedno veliko glazbeno događanje koje će se ovog ljeta održati u Splitu. Po pitanju detalja u vidu termina, lokacije i izvođača, organizatori su za sad ostali zakopčani i nisu iznijeli detalje, no na pressici se moglo čuti da će u Splitu nastupiti jedna od globalno najpopularnijih zvijezda današnje glazbene scene.

- Počeli smo s pripremama za festival u Puli i Splitu prije četiri godine. U Puli nas očekuje mnoštvo vrhunskih glazbenika, a što se tiče splitske zvijezde festivala zasad mogu samo reći da je riječ o mega popularnom izvođaču, čije ćemo ime objaviti krajem travnja. Pulu i Split smo odabrali jer riječ je o dva glavna grada, Istre i Dalmacije. Puno puta sam bio ovdje, i Jadran me oduševio. Mislio sam da je nemoguće, no moguće. Bilo je jako teško organizirati festival u ovom pandemijskom dobu, no razmišljali smo kad tad se sve mora opet otvoriti. Vjerovali smo u sve i počeli raditi na tome i sad je konačno došao dan kad sve skupa možemo najaviti - rekao je Allan Hardenberg, čelni čovjeka ALDA-e.

Hardenberg i Baggi Begović, čelnik Insomniaca za Europu, dodali su kako Split očekuje spektakl kakav do sad nije vidio.

- Možemo potvrditi da će domaća i svjetska javnost biti ugodno iznenađena. O čemu je točno riječ, informirat ćemo u nadolazećim tjednima. Svi detalji su organizacijski poznati i ugovoreni, a glazbeni event koji spremamo će biti iznimno atraktivan, prvenstveno zbog izvođača koji će nastupiti, ali i činjenice da će ovime Hrvatska zasigurno doći u fokus interesa glazbene publike na globalnoj razini - istaknuli su Hardenberg i Begović.

Begović je dodao da je dosta putovao po svijetu, ali malo toga može parirati turističkoj ponudi Hrvatske.

- Hrvatska je turistički dragulj. Najbolji način da se dovedu mladi turisti je glazba. Zato su Split i Pula najbolja destinacija - zaključio je Begović.

Podsjetimo kako će u Puli tijekom sedam dana događanja nastupiti neki od vodećih DJ-a poput južnokorejske atrakcije Peggy Gou, Solomuna, britanskog producentskog dua Disclosure, Tale Of Us, Borisa Brejche, Charlotte de Witte, a kao šlag na tortu slijedi spektakl posljednjeg dana događanja kada posjetitelje očekuje nastup Black Coffee-a. Riječ je o izvođaču čiji je album prije par dana osvojio Grammyja u kategoriji najboljeg plesnog albuma elektronske glazbe. Po pitanju detalja događanja u Splitu ostaje nam biti strpljiv i čekati skore objave na tu temu.

