Velika kuća i put u Pariz: Koliko je bogata obitelj McCallister?

Velika ukrašena kuća, božićno drvce ispod kojeg je hrpa poklona, cijela obitelj na okupu, i putovanje u Pariz... Zvuči kao Božić koji bi si mnogi voljeli priuštiti, a jednu fiktivnu obitelj gledamo svake godine kako 'gušta' u tim blagodatima. Sve dok ne sjednu u avion i shvate da su svog sina ostavili samog kod kuće.

Naravno, radi se o obitelji McCallister iz filma 'Sam u kući', koja nas iznova za blagdane dobro nasmije, ali ponekad i potakne na razmišljanje - pa koliko zapravo novca oni imaju da si to sve mogu priuštiti?

Foto: GRHO

Upravo je na to pitanje prošle godine pokušao odgovoriti New York Times. Prema ekonomistima iz Federal Reserve Bank of Chicago, koja je surađivala s njima u istraživanju, 1990. godine, kada je film izašao, svega 1 % obitelji u Chicagu moglo si je priuštiti kuću u kojoj živi obitelj McCallister. Za nju bi morali imati godišnji prihod od 305.000 dolara, odnosno 665.000 dolara 2022. godine, navodi People.

A misterij je i što uopće rade mama i tata McCallister da to sve mogu priuštiti? Neki smatraju da je Kate, koju je utjelovila Catherine O'Hara, modna dizajnerica i to temelje tvrdnjama da su u kući lutke za izlog u butiku. A pisac Todd Strasser, koji je od scenarija napravio i knjigu, svojedobno je rekao kako je jako vjerojatno da je Peter McCallister biznismen.

No, njih dvoje nisu najbogatiji članovi obitelji, već bi ta titula mogla pripasti ujaku Robu. Kako navodi Times, upravo je Peterov brat platio sve avionske karte za Pariz, s time da odrasli lete prvom klasom. Osim toga, ima i stan u Parizu s kojeg se vidi Eiffelov toranj, a u kojeg bi, pretpostavlja se, stali svi članovi obitelji.